La Pasionaria y Clara Campoamor no estarán en el Congreso (por ahora): encalla la negociación entre PP, PSOE y Sumar

El Congreso de los Diputados trabaja para incorporar el retrato de cuatro mujeres importantes en la historia del parlamentarismo español en las paredes de la casa. El problema es qué mujeres; a quién se elige. La Mesa de la Cámara encargó a una comisión conformada por Partido Popular (PP), Partido Socialista (PSOE) y Sumar escoger esos nombres y, como adelantó Público, se empezó a perfilar una lista preliminar: Clara Campoamor, Victoria Kent, Dolores Ibárruri y Loyola de Palacio. Dos meses después, el acuerdo parece lejano.

Que las negociaciones están encalladas es evidente, pero las distintas fuentes consultadas dan versiones diferentes.

La voluntad de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, es que una decisión de este tipo, que se encuadra en su voluntad de dar importancia a las mujeres en la sede principal del parlamentarismo español y equilibrar las conmemoraciones a personajes masculinos con las que están dedicadas a mujeres, se tome por consenso, sin necesidad de imponer la mayoría que Partidos Socialista y Sumar tienen en la Mesa del Congreso.

Por eso, se creó una comisión para alcanzar ese acuerdo compuesta por la socialista Isaura Leal, secretaria segunda de la Mesa; la popular Marta González, vicepresidenta cuarta; y Esther Gil de Reboleño, vicepresidenta tercera de la Mesa y diputada por Sumar.

Cada una de las tres formaciones presentó varias propuestas y, en la primera toma de contacto, en el mes de abril, el debate se redujo a cuatro nombres: Campoamor, Ibárruri, Kent y Loyola de Palacio. PSOE y Sumar coincidieron en la importancia de incluir en el selecto grupo a Campoamor y Kent, mientras que Sumar apostó por la Pasionaria y el PP propuso a Loyola de Palacio, ministra de Agricultura durante el primer Gobierno de José María Aznar.

¿Cómo están, ahora, las cosas? ¿Por qué no se avanza? Fuentes de Sumar aseguran a Público que el Partido Popular no está por la labor de que la dirigente comunista Dolores Ibárruri tenga un tondo ―los retratos no presentarán un formato rectangular, sino redondo― en el Congreso. A priori, esa sería el gran punto de fricción.

"Nosotras queremos a la Pasionaria y el PP no lo permite", deslizan. A priori, de acuerdo con las mismas fuentes, Sumar no se opondría a la propuesta de los populares ―Loyola de Palacio―, aunque los de Yolanda Díaz, según otras voces conocedoras de la negociación, no estarían dispuestos a apoyarla si el PP se enroca contra Ibárruri.

El PP ni confirma ni desmiente su posición contraria a la Pasionaria. Fuentes de los populares se limitan a explicar que, en principio, cada una de las fuerzas que intervienen en la negociación deberá decidir el retrato de una mujer y que la cuarta deberá elegirse por consenso.

Consenso con Campoamor y Kent

El PSOE habría propuesto que, cuando menos, se avanzara en el encargo de los retratos de las históricas diputadas Clara Campoamor y Victoria Kent, que no son motivo de discrepancia. Pero Sumar no quiere dejar pasar la oportunidad de incluir a la Pasionaria en esta primera tanda. Lo consideran imprescindible, hoy por hoy, para otorgar su sí en una futura votación.

Con todo, lo que parecía uno de los pocos oasis en la Mesa del Congreso ―una decisión que podría tomarse esquivando las continuas broncas entre partidos― se ha transformado en un nuevo caso de falta de sintonía. En lo que coinciden todas las fuentes consultadas es en que se trata de un diálogo que, por el momento, se encuentra en stand by. La negociación no va ni hacia adelante ni hacia atrás. En el centro del debate, eso sí, el retrato de Dolores Ibárruri.