¿Todo por la patria? Origen y polémica sobre el lema de la Guardia Civil

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de una carta registrada en La Moncloa que el Gobierno retire de todos los cuarteles el lema Todo por la patria y lo sustituya por Todo por la democracia. ¿La razón? La asociación memorialista señala que el citado lema "fue una imposición de los golpistas del 18 de julio de 1936 y que con él trataban de justificar sus violaciones de Derechos Humanos".

"Con él [Todo por la patria] trataba de justificar todas y cada una de sus atrocidades, cometidas para asaltar lo que era entonces un poder democrático. (...) Asesinaron a miles de civiles, encarcelaron a medio millón de personas, humillaron públicamente y violaron a miles de mujeres, obligaron a morir lejos de sus casas a cientos de miles de personas exiliadas y no lo hicieron por una ideología fascista, ni por negarse a la democratización del país, ni para defender los privilegios de clase de terratenientes, adinerados y jerarcas de la iglesia católica; lo hicieron Todo por la patria", reza la misiva enviada a Sánchez.

Le hemos pedido al Gobierno que retire de todos los cuarteles el lema: TODO POR LA PATRIA, impuesto por los golpistas de 1936 para justificar sus crímenes; igual que en la Alemania nazi utilizaban el POR TU SEGURIDAD. https://t.co/B4rKDB5oKR — Memoria_ARMH (@ARMH_Memoria) July 20, 2020

En opinión de la ARMH, el eslogan puede ser considerado similar al Todo por tu seguridad que empleaban los nazis y, por tanto, debe ser sustituido por otro lema más acorde a los tiempos presentes y alejado de la larga sombra de la dictadura franquista. En este caso, la asociación memorialista propone sustituirlo por el eslogan Todo por la democracia, ya que considera que refleja mejor el "objetivo" de "garantizar derechos y libertades".

La petición de la ARMH no es nueva y, de hecho, en varias ocasiones se ha solicitado a diferentes gobiernos la retirada de este lema por su anclaje franquista. También es cierto que el lema ha desaparecido de algunas instalaciones y que hace tan sólo seis años, en 2014, la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid pidió a los mandos, coincidiendo con el 1 de abril (Día de la Victoria en la jerga franquista), que buscaran "patrocinadores" para la recuperación del lema Todo por la patria en aquellas casas-cuartel donde actualmente no figure o se haya perdido "con el paso del tiempo".

¿De dónde viene la orden?

Pero, ¿es el Todo por la patria un eslogan fascista? ¿Tienes sus raíces en el franquismo? La orden que estableció el Todo por la patria en los cuarteles de militares y Guardia Civil fue publicada el 14 de enero de 1937 en el Boletín Oficial del Estado de la España franquista bajo el título Cuartos de banderas. Era clara y específica: "Sobre la puerta de todos los cuarteles ha de aparecer escrito con grandes letras doradas, bien visible, para que pueda ser leído a distancia, este lema, que debe ser constantemente guía del soldado: Todo por la patria".

España llevaba seis meses sufriendo la Guerra Civil, desde el golpe de Estado fallido del 18 de julio, y los contendientes ya empezaban a ser conscientes de que su victoria o derrota no sería cuestión de días o semanas. La guerra iba para largo. Sólo un día después de la publicación de esta orden, el 15 de enero de 1937, finalizaría la Batalla de la carretera de A Coruña y republicanos y franquistas comenzarían a cavar trincheras cerca de Madrid, mientras que el general golpista Queipo de Llano lanzó una ofensiva sobre Málaga con regulares marroquíes y tanques italianos enviados por Mussolini.

¿Quién la firma?

La orden llegaba al BOE de los golpistas bajo la firma del general Germán Gil Yuste, militar que había colaborado con la dictadura de Primo de Rivera, que se había retirado tras la proclamación de la II República y que se unió al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. De hecho, Gil Yuste fue uno de los treinta y cinco altos cargos del franquismo imputados por la Audiencia Nacional en el sumario instruido por Baltasar Garzón por crímenes contra la humanidad.

Ochenta y tres años después de la publicación de la orden, el lema Todo por la patria sigue presente en multitud de cuarteles de la Guardia Civil y del Ejército. De hecho, hace tan sólo seis años, en 2014, la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid pidió a los mandos, coincidiendo con el 1 de abril (Día de la Victoria franquista), que buscaran "patrocinadores" para la recuperación del lema Todo por la patria en aquellas casas-cuartel donde actualmente no figure o se haya perdido "con el paso del tiempo".

¿Inspirada en la guerra de independencia?

La petición de la ARMH ha provocado la reacción de la Unión de Oficiales de Guardias Civiles que ha señalado que la asociación memorialista "debería saber que el lema surgió durante la Guerra de la Independencia Española contra el ejército napoleónico entre los años 1808 y 1814".

En este línea, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz Alberto Ramos explicó en un artículo publicado en Diario de Cádiz que si bien el lema Todo por la patria luce en los cuarteles por orden de la dictadura de Franco y, concretamente, por la orden firmada por el general Gil Yuste, el lema no puede o no debe identificarse con la dictadura ya que su origen se encontraría en la Guerra de Independencia contra Napoleón. "La idea de patria, en sentido político, es plenamente revolucionaria. El lema Todo por la patria surgió durante la Guerra de la Independencia contra el ejército napoleónico (1808-1814), y es una expresión popular", escribe Ramos, que señala que el grito Todo por la patria se "incorporó al Ejército a mediados del siglo XIX, en vehículos, guiones y banderas de cada regimiento", aunque no sería hasta 1937 cuando fue "oficialmente aplicado a los cuarteles de la Guardia Civil".

Desde la ARMH, no obstante, consideran que este asunto no es un debate o una discusión sobre cuál es el origen o la primera vez que se formuló la frase de Todo por la patria. "Independientemente de su origen, sea en la Guerra de la Independencia o no, este es el lema que instauró el Gobierno de Franco, en plena Guerra Civil, para diferenciar entre patriotas y antipatriotas y reprimir violentamente a los que no pensaban como ellos. A partir de ese momento, la frase quedó con esa connotación. ¿Cómo explicamos a los miles de españoles asesinados o perseguidos que el lema bajo el cual fueron perseguidos sigue vigente en la actualidad? ¿Les decimos que viene del siglo XIX? ¿Que no está relacionado con la dictadura? Lo único cierto e indiscutible es que ese lema fue instaurado como oficial por los golpistas y que se usó para reprimir a la población. Creemos que es bastante claro lo que defendemos", ha explicado Bonifacio Sánchez, portavoz de la ARMH.

La AUGC: "No es una necesidad"

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha señalado a Público que no contemplan la petición de la ARMH de retirar el lema como una "necesidad". "Para nosotros, no se trata de una cuestión primordial y tenemos peticiones más urgentes encima de la mesa como es la reforma del Código Penal militar, la equiparación de derechos entre los distintos cuerpos policiales o el derecho de consignación responsable", explica a Público el portavoz de AUGC Pedro Carmona.

En este sentido, Carmona ha señalado que la labor de la Guardia Civil está respaldada por el artículo 104 de la Constitución Española, que señala que "las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana". Así, el portavoz de la AUG señala que este lema está más vigente para las Fuerzas Armadas y que su asociación "tampoco vería mal" si, tras más de 40 años de democracia, se tomaran medidas para "avanzar hacia normativas propias de un estado democrático".

Vox: "¿Se puede ser más inútiles?"

La propuesta de la ARMH ha provocado la reacción del partido de extrema derecha Vox. La portavoz del partido en el Congreso, Macarena Olona, se mostró muy crítica con la petición, acusó a la organización memorialista de ser afín a PSOE y Podemos y resumió la crítica de la ARMH en una equiparación entre el Todo por la patria y el nazismo". "¿Se puede ser más inútiles?", se preguntó Olona.