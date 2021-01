El PDeCAT ha retirado de sus redes sociales el vídeo preelectoral en el que alude a la coincidencia de apellidos entre la exministra socialista Carme Chacón, fallecida en 2017, y su candidata a la Generalitat, Àngels Chacón, que también ha pedido disculpas a la madre de la exministra.

"He hablado personalmente con la madre de Carme Chacón, a la que he pedido disculpas en mi nombre y del PDeCAT. He pedido al equipo de campaña que retire el spot. Reiteramos las disculpas a aquellos que se han podido sentir ofendidos", ha afirmado Àngels Chacón en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El PSC ya había exigido al PDeCAT la retirada del vídeo por hacer "una apropiación inadecuada de la memoria de Carme Chacón", y había emplazado a la formación independentista a que se disculpase con la familia de la exministra.

El vídeo del PDeCAT, en el que hay un reconocimiento implícito del escaso grado de conocimiento del que goza la exconsellera Àngels Chacón entre el electorado catalán, lo protagoniza una abuela que, tras ver un cartel electoral de la candidata, le pregunta a su nieto: "Oye, ¿pero esa no es la Chacón? ¿La socialista esa?". "No, esta es independentista. Se llama Àngels. Trabajó con Torra como consellera de Empresa", contesta el nieto, que luego recuerda con su abuela cómo Àngels Chacón fue destituida por Quim Torra, a raíz de la ruptura entre JxCat y el PDeCAT el pasado septiembre.

A raíz de la petición del PSC y de recibir críticas en las redes sociales, el PDeCAT emitió un comunicado en el que pedían excusas a la familia de la exministra, pero en el que afirmaban que el anuncio no faltaba al respeto "a la memoria ni al legado de la política socialista".