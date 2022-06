Pedro Sánchez (por Gerardo Tecé)

Impactado por las decenas de muertos al otro lado de la valla de Melilla, Gerardo Tecé dijo ayer que Pedro Sánchez es el hombre que se dio a conocer como abanderado de la izquierda y justo a continuación se dejó la piel por formar un gobierno con Albert Rivera.

Que Pedro Sánchez fue quien obligó a un país entero a volver a las urnas para no tener que pactar con Podemos. Que Pedro Sánchez fue quien acabó pactando con Unidas Podemos porque no le quedaba otra y que, durante este tiempo, el funcionamiento del Gobierno ha consistido en un pulso continuado por parte del PSOE en su intento de no cumplir o cumplir a la baja lo pactado con su socio. Salario Mínimo, derecho a vivienda, Reforma Laboral, impuestos a los grandes capitales...

Dice Gerardo Tecé que Sánchez prometió acabar con la Ley Mordaza y con las devoluciones en caliente y que hoy ostenta el honor de tener a su nombre el récord de abusos policiales en política interior y patadas junto a la valla en política fronteriza. Incluidos niños. Y finalmente dice Gerardo Tecé que cuando de Pedro Sánchez sólo se esperaba ya que mantuviese ciertas formas y una mínima decencia dedicándole unas palabras a las decenas de víctimas mortales de estas últimas horas, decidió por contra dar un paso más y copiar el discurso de Vox. Es decir, aplaudir a las fuerzas armadas, calificar de violentos a heridos y muertos y a otra cosa.

Gerardo finalmente se dirige a Unidas Podemos y aunque admite que la política es el arte de lograr lo posible según las circunstancias, dice que hay días en los que uno debe consultar con la almohada si aguantar ciertas formas de política merece la pena. ¿Debería Unidas Podemos seguir en el Gobierno? Se pregunta Gerardo.

Yo opino que la izquierda debe dejar de querer que la abracen hasta que el PSOE sea de izquierdas. El PSOE siempre ha sido el PSOE y como tal hay aceptarlo. Hay quien dice que la izquierda solo debería aceptar gobernar cuando tenga la fuerza para hacerlo en solitario o como socio mayoritario. Estos años me han enseñado que, si tal situación se produjera, tendríamos un moderno golpe de Estado en cuestión de días. Y no harían falta ni militares; una concertación de empresas, medios de comunicación, jueces y unos pocos policías se bastarían para hacer caer a ese hipotético gobierno con la Unión Europea mirando para otro lado en el mejor de los casos.

Por eso, creo que la izquierda debe estar en el Gobierno para dar la pelea dentro del Gobierno. Es importante que miembros del Consejo de Ministros digan que la masacre de Melilla se tiene que investigar y que peleen dentro del Gobierno para que haya una política de asilo decente. Pero debe haber también una izquierda y un movimiento democrático pro-derechos humanos que esté en la calle manifestándose como hemos visto en estas últimas horas. Y debe haber también una izquierda consciente de que hacen falta jueces de izquierdas o al menos demócratas y también policías de izquierdas o al menos demócratas, y también diplomáticos de izquierdas, y sobre todo medios de comunicación de izquierdas y, por supuesto, militares de alta graduación de izquierdas, sindicatos de izquierdas y hasta algún empresario de izquierdas o por lo menos demócrata. La política no es una pelea de partidos, es una pelea cultural en todos los ámbitos sociales.

Lo que ha pasado en Melilla es una demostración de que la derecha y la ultraderecha sí que dan esa pelea cultural. Ellos sí que están en todas partes; hasta en el PSOE como dice Gerardo.