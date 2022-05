Pegasus y los medios: no pensar en las cloacas

Como no podía ser de otra manera, la noticia del espionaje a Pedro Sánchez y Margarita Robles, ha generado multitud de comentarios en los medios españoles.

Los periódicos más cercanos al PSOE titulan de forma bastante aséptica, con la información sobre el espionaje a Sánchez y Robles que se conoció ayer. El País: "Sánchez fue espiado con Pegasus". La Vanguardia: "Sánchez denuncia que fue espiado y da un giro al caso Pegasus". El Periódico de España: "Espiados con Pegasus el presidente Sánchez y la ministra Robles".

El trifachito de la prensa (ABC, El Mundo y La Razón), enmarcan esta noticia colocando como el problema de todo esto, no el espionaje en sí, sino el hecho de haber hecho público que ha sucedido. Por ejemplo, portada de La Razón: "Sánchez busca desactivar a ERC siendo "víctima" del espionaje". Portada de El Mundo, la que más explícitamente contiene esta línea de la derecha mediática: "Sánchez socava la seguridad del Estado al airear que fue espiado".

También hay quien desde las páginas de ese mismo diario (me refiero a Lucía Méndez) le quita hierro a este escándalo e incluso viene a plantear que el espionaje al presidente del Gobierno y la ministra de Defensa no era la noticia más importante del día de ayer.

Lo guapa que estaba Isabel Díaz Ayuso en el mitin que dio con motivo del 2 de mayo. No es broma. A continuación, un fragmento de la columna que escribió anoche Lucía Méndez. Se titula: "Ayuso, pandillera y reina, entre los espías de Sánchez":

"Con Pegasus o sin Pegasus, con espionaje al Estado o sin espionaje al Estado, con noticias bomba o sin noticias bomba, con tormenta de granizo o lluvia torrencial, Isabel Díaz Ayuso se coronó en la Puerta del Sol como heredera de las celebraciones del 2 de mayo de sus antecesores, llegando por voluntad propia hasta Daoiz, Velarde y Manuela Malasaña. El espionaje del móvil del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa -anunciado a primera hora de la mañana de la fiesta de la Comunidad de Madrid- sólo ensombreció una pizca la fiesta de celebración de Díaz Ayuso y el estreno de su nueva pareja política. En el caso de que el presidente Sánchez hubiera tenido la aviesa idea de acabar con el auténtico primer 2 de mayo de Díaz Ayuso, Moncloa pinchó en hueso. A un lado del escenario, sola y guapa, protagonista absoluta de la película, Díaz Ayuso recuperó -y aumentó en destellos cinematográficos- el empaque, la suntuosidad y la liturgia de galardones, himnos y discursos de la Fiesta del 2 de mayo".

Un marco mediático sobre Pegasus muy repetido en las últimas horas consiste en intentar sacar del foco cualquier sospecha que tenga que ver con las cloacas del Estado (que llevan años protagonizando casos demostrados de espionaje y persecución política contra quienes consideran los "enemigos de España") y construir la idea de que el espionaje procede de un país extranjero: Marruecos.

Eldiario.es, por ejemplo, también va en la misma línea: "el teléfono de Sánchez fue espiado horas después del comienzo de la crisis de Ceuta" es su titular.

Es cierto que en las fechas que el ministro Bolaños afirma que se espió a Sánchez y Robles, estaba sucediendo esa crisis diplomática con Marruecos, como dicen La Sexta e Ignacio Escolar. Pero también estaba sucediendo otra cosa en esas mismas fechas que en esta pieza se omite y por la que en general se está pasando de puntillas en los grandes medios: se estaban discutiendo los indultos a los líderes del Procés que estaban en prisión. Sin embargo, ese dato, qué casualidad, no se ofrece a la audiencia; a mi modo de ver, para no dar pie a que la gente pueda atar cabos y pensar que el espionaje a los independentistas y el espionaje al presidente y la ministra de defensa pueden ser obra de los mismos autores: sectores del estado profundo (de la inteligencia o de las fuerzas y cuerpos de seguridad) que espiaban a todos aquellos que consideran "enemigos de España", categoría en la que podrían entrar tanto los independentistas como miembros del Gobierno que iba a indultarles y a los que esos sectores ultraderechistas del Estado consideran un Gobierno socialcomunista, ilegítimo, traidor y enemigo de la patria.

Insisten mucho en la hipótesis de que ha sido Marruecos. Que no podemos decir que sea descartable, podría llegar a tener cierto sentido en el caso del presidente y la ministra de Defensa, lo que pasa es que tiene bastante menos sentido que los servicios secretos de Marruecos estuvieran detrás del espionaje a los independentistas catalanes y vascos, ¿no? Mientras que la posibilidad de que ambos espionajes provengan de los mismos autores (sectores reaccionarios del Estado profundo) parece que cuadra un poco más. Pero cuando surge esa idea, en las televisiones se desecha e incluso se ridiculiza como si fuera una cosa absurda.

Además, es mentira que Bolaños haya negado que el espionaje pueda provenir de las cloacas, en ningún momento ha dicho eso. De hecho, cuando ha sido preguntado en esos términos, el ministro no ha descartado esa posibilidad.

En fin. El otro gobierno extranjero al que se apunta desde algunos discursos mediáticos y políticos es el de Putin en Rusia. Emiliano García Page, otra figura del PSOE que compite con Margarita Robles por ser el favorito de la derecha, se apunta a esa teoría. García Page no es el único que introduce el significante "Putin" en toda esta historia. Hay medios que también lo hacen, pero para vincularlo una vez más a Podemos y plantear que la amenaza para la seguridad del Estado no es tanto el espionaje con Pegasus al mismísimo presidente del Gobierno, sino que "los de Podemos" accedan a información sensible.

Lo que sí que está sonando ya en los espacios de la progresía mediática es una petición de depurar el Gobierno. ¿De los responsables políticos del espionaje? No, hombre, no, ¡de la izquierda del Gobierno que debe ser expulsada del Ejecutivo cuanto antes!