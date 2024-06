Pello Otxandiano (EH Bildu) se ofrece al PNV para avanzar hacia un nuevo estatus político para Euskadi

No hay representante del Parlamento vasco que no sepa lo que va a ocurrir a última hora de la tarde. Imanol Pradales, representante del PNV, será elegido lehendakari con el apoyo del PSE. No obstante, EH Bildu ha registrado la candidatura de Pello Otxandiano para que sucediese lo que efectivamente ha sucedido a primera hora de la mañana: dibujar un modelo del país alternativo al del PNV.

Las resistencias que despiertan las políticas implementadas por el partido de Andoni Ortuzar con la colaboración del PSE se observaban fuera del Parlamento: colectivos en defensa de la sanidad pública se han concentrado fuera de la Cámara para denunciar los recortes implementados por el Ejecutivo autonómico.

Poco después de las 9.30, Otxandiano se acercó al atril con una carpeta en la mano. Llevaba dentro el discurso de 45 páginas que desgranaría a lo largo de la siguiente hora y media.

El representante de la coalición abertzale no esperaba convencer a los que ya están convencidos dentro de la Cámara, pero al menos buscaba escenificar la hoja de ruta que plantea la izquierda soberanista en el mejor momento político de su historia. Así lo atestiguaban los 27 asientos reservados para EH Bildu en el hemiciclo: nunca hubo tantos escaños de ese signo político en la historia del País Vasco.

Durante su discurso, Otxandiano no sólo planteó las bases del nuevo modelo de país que defiende EH Bildu, sino que también advirtió sobre la "enorme devaluación" del autogobierno "por la acción del legislativo español y su brazo jurídico el Tribunal Constitucional".

"Existen mayorías que reclaman avances en términos sociales de carácter igualitarista y mayores cotas de autogobierno para profundizar en la construcción de una nación solidaria abierta a nuestro entorno y conectada a un contexto mundial absolutamente globalizado", afirmó. "Defendamos con una voz única el nuevo estatus político", señaló después.

Estatuto vulnerado

El representante de EH Bildu planteó además que la soberanía de las instituciones vascas resulta "vital para afrontar los retos culturales y sociales" que existen en la actualidad. "No podemos seguir con un Estatuto de Autonomía con casi medio siglo de vida, emanado de la transición y vulnerado de forma unilateral por el propio Estado", remarcó.

En esa línea, instó a realizar "un debate en profundidad sobre el modelo territorial". "Tenemos una oportunidad sin igual para dar pasos firmes", afirmó. "Este Parlamento vasco cuenta con una mayoría soberanista sin precedentes en su historia. Si no es ahora, ¿cuándo?", se preguntó.