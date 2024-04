Pepe Viyuela: "No voy a prejuzgar a Ramón Paso, pero me posiciono al lado de las víctimas"

El actor Pepe Viyuela, columnista de Público, apenas ha digerido durante todo el día la noticia sobre la denuncia que ha presentado la Fiscalía a primera hora de este miércoles por presuntas agresiones sexuales y acoso sexual a 14 mujeres por parte del dramaturgo Ramón Paso.

Dramaturgo, director de escena y guionista, Ramón Paso, nieto del dramaturgo favorito del franquismo, Alfonso Paso (1926-1978), y bisnieto del maestro del teatro del absurdo, Enrique Jardiel Poncela (1901-1952), es el autor de la obra Jardiel enamorado, protagonizada por Pepe Viyuela en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

Pepe Viyuela ha anunciado a primera hora de la mañana que abandona la función; él representaba al personaje del escritor Jardiel Poncela. Horas después, la función se ha cancelado definitivamente tras una reunión la tarde de este miércoles entre Viyuela, el productor de cine Andrés Vicente Gómez, que en esta ocasión coproducía esta obra, y otros intérpretes de la misma.

"Cuando pasa una cosa así, la presunción de inocencia prevalece, pero yo tengo en conciencia, más allá de los jurídico, un claro posicionamiento con las víctimas. No creo que nadie se pueda inventar una cosa así; son 14 mujeres... Me posiciono al lado de esas mujeres", ha declarado Viyuela a este diario.

El actor Pepe Viyuela ha hablado con Público, donde escribe columnas de opinión. "No somos amigos Ramón y yo. No tengo confianza con él. No hemos hablado esta mañana. Me tendría que llamar él para intentar explicarme qué está pasando".

Respecto a la presunción de inocencia que asiste al denunciado, Viyuela afirma que ni le va a defender ni le va a prejuzgar, pero "me pongo del lado de las víctimas. "Es la Fiscalía la que recoge la denuncia de 14 mujeres. Imagino que lo estarán sufriendo".

"Me posiciono de un lado. No tengo ni puñetera idea de si es verdad, pero me tengo que fiar del testimonio de las víctimas", ha remarcado el actor.

Hay que recordar que la Fiscalía Superior de Madrid ha presentado una denuncia contra Paso por presuntas agresiones sexuales, acoso sexual y hostigamiento hacia 14 mujeres jóvenes relacionadas en el mundo de la interpretación.