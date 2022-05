Periodismo de guerra

Hay varias formas de aproximarse a la guerra de Ucrania. Podríamos hacer lo que hacen buena parte de los medios y de los periodistas: propaganda. No es el estilo de La Base. Podríamos también informar sobre la situación militar. Javier Galán y Luis Sevillano han hecho en El País lo que han llamado "Los mapas de la guerra en Ucrania hoy" donde analizan la invasión lenta pero constante de Rusia en el sudeste de Ucrania. Con un rigor notable en su análisis militar, estos periodistas analizan el cambio de estrategia militar del Kremlin desde el blitz inicial y explican como con bombardeos constantes, las fuerzas rusas están asentando posiciones y se están reabasteciendo para seguir presionando a unos defensores ucranianos que, con apoyo logístico y táctico de países de la OTAN, estarían demostrando más capacidad de resistencia de la esperada por Rusia. Respeto este tipo de periodismo de mapas y soldados pero hoy creo que toca otra cosa.

Así que vamos con uno de los grandes periodistas. Andy Robinson da prestigio hoy a La Vanguardia con una pedazo de entrevista a la profesora estadounidense Mary Sarotte. La historiadora de la Universidad John Hopkins, acaba de publicar "Not one inch", "Ni una pulgada", un libro en el que analiza cómo los Estados Unidos engañaron a Gorbachov prometiéndole que la OTAN no se expandiría hacia Rusia "ni una pulgada". Y de aquellos polvos, estos lodos.

Déjenme que les señale algunos momentos de la entrevista: -Robinson pregunta: ¿Sabemos seguro que James Baker (el secretario de Estado de Bush padre) propuso frenar la ampliación de la OTAN en aquella reunión con Gorbachov? - Sarotter responde: Sí. Baker ofrece aquello de "ni un solo centímetro". Pero cuando vuelve a Washington, Bush le dice que no. -Robinson pregunta: ¿Por qué tuvieron que negociar esto con Gorbachov? - Sarotter responde: Legalmente, Alemania no podía ser reunificada sin el beneplácito de Rusia, que era integrante clave de la alianza ganadora de la guerra en 1945. Es más, había 400.000 soldados rusos en la ex República Democrática Alemana. - Robinson pregunta: ¿Por qué lo propuso Baker a Gorbachov si Bush no estaba de acuerdo? -Sarotter responde: Baker hacía caso a Hans-Dietrich Genscher, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, que defendía un sistema de seguridad paneuropea sin la OTAN ni el Pacto de Varsovia. Es decir, que Gorbachov recibió la propuesta de no ampliación de Baker y los alemanes, también. Pero Bush tenía otra idea. Baker tuvo que mandar una carta secreta a los alemanes en la que dice: "Olvídense de todo aquello de ni un centímetro más". Gorbachov dijo después: "He caído en una trampa".

Dicen algunos cortesanos afiliados a la Asociación de la Prensa de Madrid que en La Base repartimos carnet de periodista. De eso nada, pueden meterse sus carnets profesionales donde les quepan, pero nuestra opinión sí la damos y esto que hace Andy Robinson en La Vanguardia nos parece buen periodismo. ¿Saben por qué? Porque ayuda a entender esta guerra asquerosa y nos recuerda que, frente a los propagandistas y los mentirosos, frente a los que reivindican el veredicto de los campos de batalla, la diplomacia, la política y el respeto del Derecho Internacional son las únicas vías que deberían defender las personas decentes.