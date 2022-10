"Decía el general de la Guardia Civil Rodríguez Galindo que con cinco de sus hombres se podría conquistar Sudamérica. Ya les digo yo que con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la policía municipal de Madrid. No les serviría de nada; Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera en Arralde con Arnaldo Otegi". Por decir esto en La Base, a propuesta de VOX, de Ciudadanos y del PP, mañana seré declarado persona 'non grata' en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Qué gran honor.

¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues básicamente que hicimos aquí un programa en el que explicamos, con todo lujo de detalles, que el proceso judicial contra Isa Serra tenía muchos elementos inexplicables. Si cometió todos los delitos por los que fue condenada, durante un desahucio, ¿por qué no fue detenida ni identificada allí mismo? Si la BPI declaró haber visionado vídeos de Serra cometiendo los delitos por los que fue condenada, ¿por qué no los aportó en el juicio como pidió la defensa de Serra?

Para responder a estas preguntas sin respuestas, optamos por cachondearnos y decir que Isa no fue detenida porque Isa da mucho miedo y la policía es demasiado cobarde para detener a una tía tan chunga y tan mala. Y parece que eso molestó mucho a unas asociaciones de policías municipales de Madrid y también a los tres partidos fachas que gobiernan en el ayuntamiento.

Lo que está claro es que lo que hacemos en La Base levanta ampollas, quizá porque contamos lo que casi nadie más cuenta y porque explicamos lo que casi nadie más explica y además con una difusión notable. Este fin de semana el ala derecha del ferrerismo, Eduardo Inda, nos insultaba y nos amenazaba desde su tabloide y el ala izquierda del ferrerismo, Antonio Maestre, tuiteaba ufano un artículo de Pedro Vallín en el que me llama fusarista, pro-putin. A mí…

La Base no solamente molesta a los ultraderechistas; molesta también a los defensores del más periodismo hasta el punto de arrastrar su dignidad. Un periodista puede sumarse a las corrientes dominantes de la profesión y con ello ganar amigos en establishment mediático, pero cuando pierde su prestigio y su dignidad, empieza a producir lástima.

Por nuestra parte, estamos convencidos de que la mejor señal de que nuestro trabajo es bueno, es la rabia y la agresividad que sigue produciendo entre los poderes reaccionarios y sus escribas. Recibí amenazas de muerte, rodearon mi casa, aplicaron todo tipo de violencia mediática sobre mí y mi familia y mañana el Ayuntamiento de Madrid, sin tener yo mas cargo que director de este puto podcast, me declarará persona 'no grata' por decir la verdad: que lo de Isa Serra fue lawfare y una vergüenza. Mientras, otros se quejan de que les llaman sinvergüenzas en Twitter por defender el "más periodismo". Ciertamente dan un poco de lástima.

Hoy en La Base con más ganas que nunca, seguimos informando.