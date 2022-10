La pinza derecha-progresía mediática contra la 'ley trans'

La pinza que están haciendo el PSOE y la derecha para frenar la 'ley trans' se expresa también en el campo mediático, con una coincidencia cada vez más evidente entre los mensajes tránsfobos que se lanzan desde los medios de derechas y los que se lanzan, muy a menudo por desgracia, desde las principales tribunas de la progresía mediática.

Se trata, en el mejor de los casos, de mensajes de carácter reaccionario contra el colectivo trans, que tratan de sembrar dudas sobre los efectos de la ley, y en el peor de los casos, son directamente bulos. Os dejo uno de estos bulos difundido por una de las principales televisiones del país. Informativos Telecinco del 20 de septiembre, hace justo un mes: "Si un hombre agrede a su mujer y después se cambia de sexo, ya no se considera violencia machista sino una agresión de una mujer a otra mujer. Y eso ya está pasando en España".

Esto que dice el presentador y esa abogada anti trans a la que entrevistan es un bulo, es falso, nunca ha sucedido y además no puede suceder, es sencillamente imposible. Ahora os explicaré por qué.

La verdad es que es muy triste que haya que explicar obviedades y dedicar tiempo a desmentir las fakenews tránsfobas de la derecha, pero os lo cuento rápidamente. Es falso por tres motivos muy obvios.

El primero, que ya basta y sobra para desmentir a estos embusteros profesionales, es que la 'ley trans' no está aprobada todavía, no está en vigor. Así que, como comprenderán, es mentira decir que está habiendo problemas como resultado de una ley que todavía no existe. Ya simplemente por eso, simplemente por sacar al presentador de un informativo diciendo que está pasando nosequé en España como consecuencia de una ley que no está aprobada, sería suficiente para despedir al director de ese programa.

Segundo: aunque la 'ley trans' del ministerio de Igualdad ya estuviera en vigor, sería imposible que pasara eso de que un hombre, un agresor machista, se cambiara de sexo en el registro para evitar ser juzgado conforme a la ley contra la violencia de género; sería imposible porque existe una clausula específica que dice que los delitos se juzgarán teniendo en cuenta el sexo que tuviera la persona agresora en el momento de cometer ese delito, no teniendo en cuenta el cambio solicitado, por lo que la 'ley trans' en ningún caso sirve para burlar la ley contra la violencia de género, es falso. Y en tercer lugar: eso que decía el presentador de Informativos Telecinco y repetía Margallo ni siquiera sería posible con la actual ley trans vigente, la de 2007, porque ahora mismo se exige un plazo de dos años de hormonación para aceptar la reasignación, por lo que es imposible que un agresor machista se cambie de sexo de forma repentina para evitar la 'ley contra la violencia machista'.

Bulo triple. Estaría bien que si quieren argumentar en contra de la 'ley trans' al menos lo hicieran sin mentir en la cara a la gente. Pero estamos hablando de medios de comunicación que mienten en la cara a su audiencia sin ningún tipo de escrúpulo. Pero más allá de los bulos, hay una colección de violencia mediática contra el colectivo trans en los principales medios de la derecha. Algunos ejemplos:

Portada del diario ABC, 7 de febrero de 2021: "La "ley trans" que permitirá escoger sexo a los 16 años, choca con la opinión de médicos y psicólogos". ABC patologizando la transexualidad como si fuera una enfermedad que ha de ser tutelada por médicos y psicólogos.

Viñeta del ABC, 3 de julio de 2022: "La niña se siente asirio sargónida, así que ha ido ella solita al registro a cambiarse de nombre y ahora se llama asurbanipal". Violencia mediática directamente contra niños y niñas pequeñas. Artículo de Carlos Herrera en ABC, febrero de 2021. Os dejo simplemente el título: "Escombro de ley".

El "ABC" de la transfobia. Otro artículo tránsfobo de hoy mismo, con bulo incluido, esta vez en las páginas de La Vanguardia. Lo firma Josep Martí Blanch y, entre otras cosas, afirma sin aportar datos que la mayoría de la gente en España está en contra de la ley trans; cito textualmente: "la sociedad española en su conjunto es refractaria a esta ley. El sentir del cuerpo social y electoral del país está a años luz del texto que han redactado los podemitas".

Un ejemplo más de discurso tránsfobo de la derecha mediática. Portada de El Mundo de este martes:

"Psiquiatras y endocrinos alertan: la 'ley trans' traerá dolor y muchos se arrepentirán". Psiquiatras y endocrinos, como si la transexualidad fuera una enfermedad, ¿no?, física o mental. Y hablan del "dolor".

El 55% de las personas trans ha sufrido intentos de suicidio. El 55%. Lo que provoca dolor, señores de El Mundo, es la situación actual, no los avances que prevé la ley trans.

Pero, como os decíamos al principio, no son solo los medios de la derecha: desde las páginas de la progresía mediática también se han vertido y se vierten este tipo de mensajes tránsfobos y bulos contra la ley impulsada por Irene Montero.

Dos ejemplos: Columna en El País del 2 de julio de 2021. Titular: "No jueguen con el sexo de los menores".

El otro artículo tránsfobo en El País, este de Laura Freixas, de hace solo unos días. Se titula "La 'ley trans' y los detrans". Os dejo el comentario que hizo sobre este artículo Noemí López Trujillo, una periodista que además fue Premio de Periodismo sobre Violencia de Género. Decía López Trujillo: "El País publicó un artículo sobre que la 'ley trans' en tramitación, de aprobarse, no permitirá eludir una condena por violencia de género y hoy publica una columna de Laura Freixas llena de falsedades. Supongo que desmentir y generar bulos es el nuevo método periodístico".

La verdad es que tienen un buen papelón, sí. Vamos a ver dos cosas más antes de acabar. Porque lo que más evidencia la pinza mediática derecha-progresía contra la 'ley trans' es cuando figuras del PSOE y de ese espacio mediático acuden a hacer sus discursos tránsfobos directamente a las tribunas de la derecha mediática. El ex director de El País, Antonio Caño, hoy mismo en el programa de Ana Rosa:

"Es un atropello, va a provocar consecuencias muy graves, va a dañar la convivencia, va a dañar nuestra propia existencia como seres humanos". Lo que no ha dicho es por qué, no ha dado ni un solo argumento de por qué dice todo eso, es pura pataleta reaccionaria de un señoro que tiene miedo a los cambios y que quiere que le dejen todo como está. "Por favor que todo vuelva a ser como antes, como Dios manda". Este tipo que hoy se presta a aliarse con la ultraderecha mediática para agredir discursivamente al colectivo trans fue nada menos que director de El País.

Y la perla tránsfoba de los últimas semanas: Portada de El Mundo del 26 de septiembre. Entrevista a Carmen Calvo: "la 'ley trans' va a destrozar la legislación de igualdad".

Y es que no es la primera vez que hacen esto. Sin ir más lejos, el PSOE se está oponiendo ahora mismo a la aprobación de la 'ley de vivienda' que también está pactada repetidas veces y aprobada en Consejo de Ministros. E hicieron lo mismo para limitar al máximo el alcance del IMV. Y ahora están haciendo lo mismo con la 'ley trans': primero la pactan, la aprueban en Consejo de Ministros, pero después hacen triquiñuelas parlamentarias para impedir de facto que salga adelante.

Oponerse desde dentro del Gobierno a las principales leyes pactadas y aprobadas por tu propio Gobierno. Recuérdenlo cuando La Sexta, PRISA y demás medios de la progresía digan eso de que no se puede ser Gobierno y oposición al mismo tiempo. ¿Quién hace oposición desde dentro del Gobierno?