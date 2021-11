El PP afirma que Sánchez está preocupado con el acto de Díaz en València: "Teme que le mueva la silla"

El acto político celebrado en València el pasado sábado con el título "Otras políticas" no ha pasado desapercibido para el Partido Popular (PP). Ayer, el presidente nacional de los populares, Pablo Casado, se refirió a él en su discurso de cierre del Congreso de su partido en Castilla-La Mancha. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo ha nombrado hoy en una intervención pública. Pero en la sede de Génova consideran que quien debe de estar realmente preocupado por una confluencia en torno a Yolanda Díaz es Pedro Sánchez.

El PP ha reunido hoy al Comité de Dirección Nacional en su sede de Génova. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación, ha sido el encargado de comparecer en rueda de prensa ante los medios. A preguntas de Público sobre el acto de Díaz, Ada Colau, Mónica Oltra, Mónica García y Fátima Hamed, el dirigente del PP ha señalado que "si a alguien le preocupa es a Pedro Sánchez, que teme que le quieran mover su silla". "No solo le montan un jaleo diario en el Consejo de Ministros sino que lo que pretende ahora adelantarle en las encuestas", ha añadido en referencia a la vicepresidenta y ministra de Trabajo.

Casado, desde Puertollano, calificó el acto de Valencia como "aquelarre de radicales". Montesinos ha destacado que ese término, el de "aquelarre", fue usado por las protagonistas. "No creo que nadie ponga en duda de que basen su política en elementos radicales", ha añadido al respecto. "Nos da exactamente igual, nosotros a lo nuestro, a trabajar en nuestra alternativa y quien tiene un poco de miedo es Pedro Sánchez", ha reiterado.

Por su parte, Ayuso no ha dejado tampoco pasar su oportunidad de mencionar el comentado evento político. "Frente a la realidad indiscutible de una Comunidad de Madrid emprendedora, vemos estos días cómo nos quieren presentar otras políticas. Ahora resulta que la modernidad que nos proponen es vivir secuestradas o bajo un burka o la libertad del comunismo", ha afirmado en la inauguración del II Encuentro de Sensibilización y Sostenibilidad.

Para la presidenta madrileña, "ese no es el liderazgo femenino que representa la mayoría de las mujeres, que no buscan escalar a ningún sitio por el hecho de serlo". "Reniego de la pelea entre sexos y, sobre todo, defiendo que necesitamos hombres y mujeres válidas, fuertes y valientes", ha añadido.

También han hablado del acto en Ciudadanos (Cs), que ha convocado hoy una rueda de prensa. "Todo lo que ahora sea en clave electoral me parece casi perverso", ha afirmado el secretario de comunicación, Daniel Pérez. Según su punto de vista, no son coherentes este tipo de actos "en una situación como la que tenemos", con "precios disparados" o "incertidumbre en materia laboral". "Ver a Podemos capitaneando una plataforma de nuevas políticas cuando han estado participando en el mercado persa para repartirse las instituciones, me suena a broma", ha añadido el dirigente del partido naranja.

Desde Vox han ido un paso más allá en las descalificaciones. El portavoz político del partido ultraderechista, Jorge Buxadé, ha señalado lo siguiente: "Si estas cinco señoras querían hacer una fiesta del pijama de charitos, adelante, pero estamos hablando de política y de los problemas reales de los españoles". Además, ha calificado a Díaz como "comunista de Chanel y responsable de la ruina de miles de trabajadores"; a García como representante de un partido "cuya solución al desempleo juvenil es fumar porros"; a Colau como "la peor alcaldesa de la historia de Barcelona"; a Oltra como "encubridora de los abusos a menores tutelados en Valencia"; y acusar a Hamed de querer "imponer" el Islam en España, como cree que "acredita estéticamente" por vestir con velo.