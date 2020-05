Pablo Casado ha hecho un llamamiento a los barones del PSOE y a los votantes de la formación a que se rebelen contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras pactar con Bildu la pasada semana la derogación de la reforma laboral. "Por menos de esto a Sánchez le hicieron dimitir como secretario general del PSOE", ha señalado el líder popular tras el comité de dirección en la sede de Génova 13. "Pido una reflexión a los votantes y dirigentes del PSOE, si quieren que su gobierno dependa de proetarras. Deberían contestar".

Para el líder del PP dicho pacto "no fue un error de estrategia, sino una estrategia errónea", de virar hacia "la izquierda radical". El jefe de la oposición se ha referido a los apoyos que recibió el presidente Sánchez como la "alianza Frankestein". Sin embargo, ha evitado criticar el 'sí' de Ciudadanos al estado de alarma, que le garantizó a Sánchez que la última prórroga saliera adelante. "Cs ha estado siempre en el si, no ha cambiado", ha justificado Casado.

"La única cuarentena que hay que tener en política democrática es con Bildu", ha afirmado el conservador, que ha criticado que la formación abertzale "no ha condenado" el ataque al domicilio de la líder del partido socialista en Euskadi, Idioa Mendia. "El PP jamás pactará con Bildu", ha afirmado.



"Nos preocupa mucho el cinismo de este Gobierno, ha cambiado los pactos de la Moncloa por el Pacto de Estella", ha criticado el líder del PP, que ha acusado al Ejecutivo de "blanquear a los herederos políticos de ETA". Para Casado, Sánchez ha "homologado" a Bildu como "un actor político privilegiado", una "formación radical y defensora de la historia criminal de ETA".

Sin embargo, Bildu no es ETA ni Batasuna. Así lo dictaminó el Tribunal Constitucional en 2011. En la sentencia subraya que "la izquierda abertzale como expresión ideológica no ha sido proscrita", declara la nulidad de la sentencia del Supremo que sostenía que la formación se había erigido en un "cauce simulado y fraudulento para soslayar la ilegalización judicial del brazo político de ETA". El Constitucional consideró que no había elementos que acreditasen la existencia de vínculos personales, financieros o materiales, entre ETA y el partido ilegalizado Batasuna con Bildu.

Casado critica las multas por incumplir el confinamiento: "Es un Estado de control absoluto"

El popular ha denunciado que Sánchez ha convertido a España en un "Estado de control absoluto" por el "toque de queda" que "jamás se había visto en la historia democrática" a excepción del 23-F. "Lo que estamos viendo es que ha habido un esfuerzo tremendo por parte de los españoles que han cumplido con unas instrucciones durísimas y, en mi opinión, en el ultimo mes desproporcionadas".

El líder popular ha criticado incluso las multas que ha puesto el Gobierno a quienes se han saltado el confinamiento. "En España te pueden identificar si vas por la calle con tu mujer, pero no se puede identificar a los expertos que deciden que no puedes ir por la calle con tu mujer", ha criticado Casado.

El popular ha criticado el plan de desescalada del Gobierno. A su juicio, demasiado estricto. "Se podía haber hecho una desescalada como en otros países en los que se ha ido dando mucha mas libertad de movimientos con mascarillas", ha dicho. "Nadie duda de que el estado de control ha sido absoluto. Yo lo he apoyado el primer mes con el estado de las UCIs al borde del colapso y lo he dejado de apoyar cuando pensaba que se podrían aliviar esas medidas".



Para Casado "el Gobierno está ahondando en una estrategia a trompicones, casi espasmódica" porque Sánchez "no es coherente con las decisiones que toma" y va como "pollo sin cabeza" en la desescalada. "Nosotros veníamos diciendo desde hace un mes que había otra formula", ha dicho sobre el plan alternativo del PP al estado de alarma. "No lo pienso yo, lo piensan los más prestigiosos constitucionalistas", ha dicho, aunque no hay consenso al respecto entre los expertos sobre si se puede mantener el confinamiento sin el estado de alarma.