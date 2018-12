La negociación de Ciudadanos y PP en Andalucía ha llegado a un impass. Para los de Rivera, formar gobierno dependiendo del apoyo de Vox tiene un coste electoral e ideológico demasiado alto, ya que desmonta de un plumazo tres de sus principales banderas: la moderación, el constitucionalismo y el europeísmo.

El buen resultado electoral de Ciudadanos en los comicios del 2 de diciembre (pasó de 9 a 21 escaños) ha resultado ser, en realidad, un dardo envenenado: a costa de echar a Susana Díaz de la Junta de Andalucía deberá contar con los votos de Vox (ya sea mediante abstención pactada o un acuerdo tácito). Vox se presenta como ese tercero en discordia que sus socios europeos (el partido liberal ALDE) no ve con buenos ojos.

"La mesa de negociación es Ciudadanos, PP, no hay nadie más en esa mesa, ni lo va a haber"

Este pasado jueves, Rivera estuvo en Bruselas junto a otros dirigentes liberales y les aseguró que "no irá de la mano de quienes van con Le Pen". Aunque evitó calificar a Vox como "extrema derecha", afirmó que su cometido es "luchar contra los populismos" y que en la mesa de negociación en Andalucía no iba a estar la formación de Abascal. "La mesa de negociación es Ciudadanos PP, no hay nadie más en esa mesa, ni lo va a haber".



Desde la formación naranja, apelan a que el PSOE se abstenga para evitar así la foto con el partido de Abascal, que podría repercutirles negativamente en futuros comicios (especialmente de cara a las generales). Aunque desde la dirección del partido están convencidos de que "estamos en una época de pactos", estos únicamente reconocen como interlocutores válidos a PSOE y PP.

En el PP, fuentes cercanas a Casado, rechazan totalmente la abstención de los socialistas porque "sería una abstención pactada" y "por ahí no van a pasar". También consideran que lo más justo sería que Cs y PP se repartieran el gobierno al 50% y que si este pacto no le sale bien, ambos partidos se verán perjudicados en las nacionales.

¿Cuáles son las posibles combinaciones en Andalucía?

Pacto de las derechas (PP +Cs + Vox). La suma de Ciudadanos (21), PP (26) y Vox (12) da como resultado 59 escaños, siendo 55 la mayoría necesaria para configurar gobierno. Aunque es la alternativa más clara, Cs de momento se resiste a que sea una alternativa real.

La fórmula 'Rajoy' (PP + Cs y abstención del PSOE) La formaciones de Rivera y Casado suman 47 escaños (los mismos que tenía Díaz en la pasada legislatura) y no llegan al mínimo de 55, pero Ciudadanos apela al "sentido de Estado" del PSOE para poder gobernar, en una eventual segunda votación, con su abstención (como ya hicieron los socialistas con el Ejecutivo de Rajoy en 2015).

Gobierno actual (PSOE + Cs y abstención Adelante Andalucía) . PSOE (33) y Cs suman 54 escaños y se quedan a un único escaño de alcanzar la mayoría absoluta. Una reedición del pacto alcanzado en 2015 (en el que Cs puso a disposición sus 9 diputados) necesitaría de una abstención de Adelante Andalucía (17), que Ciudadanos ya ha descartado.

Gran Coalición (PP + PSOE). Es un escenario que descartan tanto por parte de los 'populares', como de los socialistas, pero que, a nivel aritmético resultaría, ya que ambos partidos suman 59 escaños, y no necesitarían de pactos con terceros.