PP, Cs y Vox rechazan que el caso de Helena Maleno se debata en el Parlamento de Andalucía

La Mesa del Parlamento de Andalucía, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, que tienen la mayoría, rechazó una pregunta parlamentaria de Unidas Podemos dirigida al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), para que explicara la posición del Gobierno sobre la expulsión de Marruecos denunciada por la activista y referente internacional en la defensa de los derechos humanos Helena Maleno. El PSOE votó en solitario a favor de la iniciativa, porque Unidas Podemos tiene voz, pero no voto en la Mesa.

La portavoz de Unidas Podemos, Inma Nieto, manifestó que se trataba de un "veto muy grave" mientras que PP, Ciudadanos y Vox consideraron que "no se ha vetado nada". "Simplemente no se ha admitido a trámite porque el Gobierno andaluz no tiene competencias", indicaron. Las fuentes consultadas por Público se remitieron al artículo 149 de la Constitución, en el que se dice que el Estado "tiene competencia exclusiva" sobre las "relaciones internacionales".

Unidas Podemos argumenta, sin embargo, que Helena Maleno es "andaluza" y que entre las competencias del Gobierno andaluz está "velar por la situación que atraviese cualquier persona andaluza en cualquier país tercero". El decreto del presidente, Juanma Moreno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior recoge, de hecho, en su artículo primero que es de la responsabilidad de ese departamento "la coordinación de las políticas respecto a los andaluces y andaluzas en el mundo".

Silencio atronador

Para Nieto, este "veto" obdece a que "a PP, Ciudadanos y Vox no les gusta que haya una mujer al frente de una organización no gubernamental que ha salvado la vida a miles de personas desesperadas que se tiran al mar en busca de una vida mejor y que intentan llegar a nuestras costas sanas y salvas".

"En eso es en lo que ha ocupado muchos años de su vida Helena", que "no merece este desprecio" y el "silencio atronador del Gobierno de la Junta, y encima este veto, esta censura para que ni siquiera a instancias de un grupo parlamentario puedan hacer una valoración de una situación tan grave que ella misma ha denunciado públicamente", añadió Nieto, según recoge Europa Press.

El coordinador de IU, Toni Valero, indicó: "Más allá de lo antidemocrático de vetar una pregunta en sede parlamentaria, hay que destacar el vergonzoso silencio del Gobierno andaluz ante la violenta expulsión que sufrió nuestra compatriota por parte del régimen marroquí".