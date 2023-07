El PP recula y anula su reparto con EH Bildu de las comisiones en el Ayuntamiento de Gasteiz

El PP ha dado marcha atrás y ha roto el acuerdo con EH Bildu para repartirse todas las presidencias de las comisiones del Ayuntamiento de Gasteiz y dejar al margen al resto de formaciones políticas, PSE-EE, PNV y Elkarrekin.

Los populares habían acordado con el partido vasco dirigir cinco de las once comisiones municipales y dejar las seis restantes a Bildu. Este acuerdo ha generado grandes críticas por parte del resto de formaciones políticas, que han resaltado la "hipocresía" y el "cinismo" de los conservadores.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticaba el pacto en una entrevista con Julia Otero en Onda Cero e ironizaba sobre las contradicciones discursivas del PP, formación que ha atacado al presidente del Gobierno durante la campaña por haber contado con el apoyo de EH Bildu durante la legislatura. "¿Qué me dice? Eso no puede ser, paren las rotativas. ¿El Partido Popular pactando con Bildu? Eso no puede ser", bromeaba tras ser preguntado por la periodista.

Los acuerdos también han generado malestar en el seno del PNV, cuya portavoz en el Ayuntamiento vitoriano, Beatriz Artolazabal, ha cargado contra EH Bildu por haber dicho en campaña que no habría pactos con PP (tampoco con PNV) y haber roto su promesa.



"Estas dos formaciones, dejándonos al margen al resto, se han sentado, han consensuado y se han apoyado para repartirse las presidencias de todas las comisiones municipales. De todas. Han trabajado un documento que no ha sido contrastado con nosotras. No han buscado el acuerdo. No nos han informado", ha dicho la política.



Las críticas han llevado al PP a dar marcha atrás horas después de anunciarse el acuerdo, tal y como ha adelantado el diario local Noticias de Gipuzkoa.