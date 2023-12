El PP cede a la presión de Vox y confirma en el Parlamento de Balears la retirada de las ayudas a sindicatos y patronales

El pleno del Parlament de Balears, en la segunda jornada del debate de Presupuestos, ha confirmado la eliminación, acordada por PP y Vox, de hasta 400.000 euros en subvenciones directas a los sindicatos CCOO y UGT.

La ultraderecha ha vuelto a marcar el paso al PP a pesar de que no forma parte del Gobierno autonómica. El PP necesita contar con el apoyo de Vox para sacar adelante los Presupuesto de Illes Balears. A cambio de ese apoyo, el PP ha tenido que realizar importantes cesiones al partido de Santiago Abascal. Así, el acuerdo, tras días de negociaciones, culminó con el "sí" de ambos partidos el pasado martes.

Las cesiones que el PP ha tenido que realizar incluyen, entre otras medidas, la retirada del 100% de las ayudas a sindicatos y patronales o

la incorporación de 20 millones de euros para financiar el programa piloto de libre elección de lengua, que exigía Vox.

Otros puntos clave del acuerdo incluyen la eliminación del impuesto del patrimonio para todas aquellas personas que tengan un patrimonio inferior a tres millones de euros, y una partida de cinco millones de euros para la lucha contra la eutanasia.

Retirada de ayudas a sindicatos y patronales

En concreto, el PP ha facilitado la incorporación de cuatro enmiendas de Vox para retirar, respectivamente, 100.000 euros a CCOO, 50.000 a Pimem, 100.000 euros a UGT y 150.000 euros a la CAEB para programas de atención a la discapacidad.

Sobre esta cuestión, el diputado de Vox, Sergio Rodríguez, ha reivindicado el diálogo con el PP asegurando que también han tenido que ceder. "Ellos no querían esta enmienda, no les gusta, la votaron en contra en comisión. La han aceptado porque hemos negociado y nosotros también nos hemos tenido que comer cosas que no nos gustan", ha afirmado.

Durante su intervención, el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro ha trasladado su compromiso de que el Govern "estará siempre con las patronales y los sindicatos".

Además, en esta sección, se han incorporado otras cuatro enmiendas de Vox por valor de unos cinco millones de euros que incluyen un cheque formación para desempleados, el programa cuota cero para autónomos, impulso al sector industrial tradicional y ayudas para la conservación de edificios tradicionales.

El PSOE: "Se trata de un desprecio a los agentes sociales"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, considera que el acuerdo alcanzado este lunes entre el PP y Vox en Balears para la aprobación de los presupuestos generales es un "desprecio" al papel imprescindible de los agentes sociales y al patrimonio cultural y lingüístico de nuestro país.

"Sirve para segregar niños en las escuelas, para poner inspectores ideológicos y para suprimir y perdonar impuestos a los que más tienen", ha reprochado durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este martes.



También se ha pronunciado al respecto la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha tachado de "inconstitucional" que el PP haya aceptado, para sacar adelante los Presupuestos en Balears, enmiendas de Vox que eliminan determinadas subvenciones para sindicatos y patronal. Así, ha criticado que el Partido Popular consienta ser "rehén" de su socio de investidura.

Para la también líder de Sumar, que el PP acepte esta petición de Vox "es muy grave" e "inaceptable" porque son tesis "inconstitucionales", ya que ha incidido en que la Constitución reconoce no solo a los partidos políticos como actores de la democracia, sino también a los agentes sociales.

"Esto es un mandato constitucional, es gravísimo, y el Partido Popular no solamente es que sea rehén, es que está autorizando todo", ha reprochado Díaz a los miembros del PP, a los que ha acusado de vulnerar de esta forma los derechos fundamentales y la Constitución.