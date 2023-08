El PP vira su estrategia y opta ahora por retrasar la investidura

La "resaca" del nombramiento del rey Felipe VI a Alberto Núñez Feijóo como primer candidato a la investidura ha comenzado este miércoles con un carrusel de entrevistas televisivas y radiofónicas. El PP ha sacado a la palestra a dirigentes como Elías Bendodo, Cuca Gamarra o Borja Sémper. Con un mensaje claro: gobernar en solitario y pedir tiempo para negociar los cuatro apoyos que le faltan.

Bendodo, coordinador general del PP, ha señalado en la Cadena SER que Feijóo no puede comenzar a hablar con los grupos parlamentarios hasta el lunes. Una idea que ya transmitió el líder de los populares este martes en su comparecencia ante los medios de comunicación.

La justificación es que todavía la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no ha constituido de manera oficial los grupos parlamentarios. Algo que no ocurrirá hasta el lunes tras ampliarse los plazos. "No tendría sentido que pudiéramos empezar a hablar el lunes y la misma semana se celebrara el debate", ha destacado Bendodo.

Los populares han variado su estrategia. Hace unas semanas el propio Bendodo pedía un proceso de investidura lo más rápido posible. "Estamos en plena presidencia de la UE y cuanto antes haya un Gobierno, mejor para todos", destacó. A tenor de sus declaraciones, parece que en estos momentos no tienen tanta prisa.

Por su parte, el PSOE que lidera Pedro Sánchez ha optado por llevar a las entrevistas al portavoz del grupo parlamentario, Patxi López. El político vasco ha destacado, también en la Cadena SER, que todas estas declaraciones del PP buscan una repetición electoral.

"¿Por qué no hoy, o mañana, o el viernes? Lo de la formación de los grupos es una excusa, pueden empezar hoy mismo, es un ejercicio de dilatación que no entiendo más que para intentar repetir las elecciones", ha afirmado López.