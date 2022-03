Precio de la energía: la ideología ultra se combate con ideología

Ay ay ay si lo de la Comisión Europea fuera verdad. Si alguien tiene alguna duda de que la política puede servir para limitar el poder de los ricos, no hay más que ver como las eléctricas han bajado los precios en cuanto han escuchado a la Comisión Europea decir que se podrían intervenir los mercados energéticos. El problema es que las grandes empresas del oligopolio eléctrico se lo pueden comprar todo. Se pueden comprar políticos para llevarles a sus consejos de administración y se pueden comprar televisiones, periódicos y lo que haga falta. Fijaos como se está moviendo el marco del debate sobre el precio de la electricidad de "hay que acabar con los insultantes beneficios caídos del cielo de las eléctricas" al "vamos a bajar los impuestos y vamos viendo".

El Miguel Ángel Rodríguez de turno que le ha escrito a Feijóo eso de "El gobierno se forra con los impuestos a la gasolina y a la luz" no es ningún idiota. Sabe de ideología. El gobierno se forra con los impuestos… La ultraderecha neoliberal se mea en tu cara y te dicen que llueve. Pues la ideología ultra no se combate poniendo la otra mejilla. Se combate con ideología. A lo mejor no basta con acabar con los beneficios caídos del cielo. A lo mejor hace falta un poco de patriotismo y llevar la bandera de la pulsera a la empresa y nacionalizar una eléctrica para que por fin España y no un grupo de señores, tenga una empresa pública de energía… ¿O qué pasa, que la izquierda ya no es izquierda?