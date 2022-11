La presidenta de RTVE reconoce que se siente "extremadamente incómoda" con la interinidad

Elena Sánchez, presidenta interina del Consejo de Administración de RTVE, ha reconocido este lunes en el Congreso sentirse "extremadamente incómoda" en su actual situación de interinidad y ha asegurado que no tiene ninguna intención de emular los dos años y siete meses de la administradora provisional única, Rosa María Mateo. "Las interinidades no son buenas en nada, tampoco en la Corporación, y yo personalmente me siento extremadamente incomoda en esta situación", ha indicado Sánchez.

Sánchez también ha recordado que la inestabilidad ha sido una constante histórica en la dirección de RTVE: "La vida media de los presidentes de RTVE ha sido aproximadamente de año y seis meses. En ese mismo periodo, la vida media de los directivos de la BBC ha sido de cinco años".

La presidenta interina de RTVE ha respondido a más de 20 preguntas en la comisión mixta de control parlamentario de la Corporación de RTVE. A los diputados y senadores les ha recordado que "la solución está en sus manos" y que deben elegir a un nuevo miembro del Consejo dimitido y nombrar a un presidente de la Corporación porque es un debate "inaplazable y urgente".

Sobre la posibilidad de que existan "listas negras" en RTVE, como ha denunciado Vox, Sánchez ha subrayado que "ni conoce ni maneja este tipo de listas". "[Esta presidencia] Ni ha consentido ni consentirá que ningún nombramiento o cambio en las personas que ocupan puestos de responsabilidad en nuestra empresa responda a señalamientos de tipo ideológico o cualquier otro. Pueden estar seguros", ha sentenciado Sánchez.

A Sánchez también le han llovido las críticas de la oposición por el tiempo que TVE dedica al Gobierno en detrimento, presuntamente, de la oposición. Estos son los datos con los que ha respondido la presidenta: la presencia de miembros del Gobierno en los telediarios suele suponer sobre un 37%, el otro 63% se lo reparten los otros partidos, y el PP es el que ocupa mayor espacio, en torno a un 25%.

En cuanto a la estructura organizativa del ente público, propondrá al Consejo de Administración analizarla para perfilar el mejor modelo organizativo, pero de antemano ella se ha mostrado partidaria de recuperar las figuras de dirección de TVE y de RNE.

Otra cuestión en la que ha querido incidir es la nueva campaña de lanzamiento para la plataforma RTVE Play, porque, como ha reconocido, ésta no ha podido asentarse por falta de promoción, problemas técnicos y desinversión en contenidos originales.