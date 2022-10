Presión del bipartidismo mediático para excluir a Vicky Rosell del CGPJ

Hay algunos titulares, aunque son los menos, que informan sobre la que es la posición de Podemos y la del PP en todo esto.

Público: "Podemos, sobre la candidatura de Rosell al CGPJ: "Vamos a defenderla hasta las últimas consecuencias" .

20 minutos: "Podemos insiste en que defenderá 'hasta las últimas consecuencias' que Victoria Rosell esté en un CGPJ que hace 'política judicial'".

El Español: "El PP insiste en dejar fuera del CGPJ a Victoria Rosell y revela que el acuerdo podría llegar esta semana" .

El Plural: "El PP no descarta alcanzar un acuerdo 'esta semana' para renovar el CGPJ y carga contra Rosell".

La mayoría de los titulares y piezas de radio y televisión sobre este asunto tienen una carga negativa muy evidente hacia la posición de Podemos (solo hacia la de Podemos, claro, al veto del PP no le ven ningún problema) y se alinean con la derecha y el bipartidismo para ejercer presión para dejar fuera a Rosell. Fijaos:

Canarias 7: "Podemos insiste en exigir a Rosell en el CGPJ". ABC, titular idéntico: "Podemos insiste en exigir a Rosell en el CGPJ".

Más presión mediática en La Razón: "Podemos relanza su órdago contra el PP y no firmará la renovación del CGPJ sin Victoria Rosell" y en 20 minutos: "Podemos lanza un órdago con Victoria Rosell y amenaza con no firmar la renovación del CGPJ si el PP no acepta que sea vocal".

Amenaza de bomba de Podemos. Si es que son unos matones, dónde se ha visto que los rojos quieran proponer a sus candidatos igual que los propone el PP y el PSOE, a dónde vamos a llegar, esto ya parece Venezuela... Más presión mediática:

Libertad Digital: "Podemos amenaza con bloquear la renovación del CGPJ si el PP veta a Victoria Rosell".

El Independiente: "La exigencia de Podemos para que Victoria Rosell entre en el CGPJ pone en riesgo el acuerdo".

ABC: "Podemos insiste en bloquear la renovación del CGPJ si el PP «veta» a Victoria Rosell".

Más presión mediática: Antena 3. "Cuca Gamarra responde al ultimátum de Podemos: 'Victoria Rosell no cumple las condiciones para estar en el CGPJ'". Los del PP sí las cumplen claro. Lesmes el primero. Y ABC: "El PP insiste en descartar a Rosell como vocal del CGPJ pese a la presión de Podemos y ve inminente el acuerdo con el Gobierno".

También hay otro bloque de titulares que enmarcan el tema poniendo el foco en las relaciones entre Unidas Podemos y el PSOE. De nuevo, hay algún que otro titular que lo cuenta de forma más o menos aséptica, sin tanta carga valorativa.

elDiario.es: "Podemos pide al PSOE firmeza para no permitir el veto del PP a Rosell y asegura que todo UP comparte esta posición".

El Plural: "Unidas Podemos presiona al PSOE para incluir a Victoria Rosell en el CGPJ pese al veto del PP".

La Voz de Galicia: "Podemos redobla la presión al PSOE para sortear el veto del PP a Victoria Rosell para el CGPJ".

Y qué me decís de este: Niusdiario: "Podemos aprieta las tuercas al PSOE y exige a Victoria Rosell en el CGPJ".

Como el malvado doctor Frankenstein. Y exige, exige mucho también. Dos más en este marco: El Español: "El PSOE quiere cerrar el pacto del CGPJ sin atender la exigencia de Podemos de colocar a Rosell". "Enchufar", les faltó poner.

Libertad Digital: "Moncloa resta importancia al chantaje de Podemos y descarta que vayan a bloquear el CGPJ si no está Rosell". En fin, se comenta solo.

Última derivada mediática de todo esto que os comento, y que ya menciona Pablo Iglesias en su editorial. Tiene que ver con la cuestión a la interna del espacio de Unidas Podemos. De nuevo, hay contenidos sobre esto, digamos, sin tanta carga editorial. Por ejemplo, lo poníamos en la locución al principio del programa: Público: "Podemos marca perfil propio en la negociación del CGPJ con la apuesta de Victoria Rosell. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género es una propuesta de Unidas Podemos, pero en el espacio hay dudas sobre que deba ser una línea roja en la negociación. En Podemos advierten de que su exclusión es conceder al PP capacidad de veto". Ok. Pero hay otros que sí tienen, otra vez, una carga editorial de presión hacia Podemos y enmarcan su posición no ya como algo que va en contra de los pobrecitos PP y PSOE, sino en contra, atención, de Yolanda Díaz. Voy a leer una pieza más de El País: "Podemos enreda en el pacto para el Poder Judicial al exigir que incluya a la jueza Victoria Rosell contra la estrategia de Yolanda Díaz".