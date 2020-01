Junqueras: "El 155 no sirvió en el objetivo de hacernos desistir, de darnos miedo"

De manera excepcional, seis de los políticos presos independentistas asisten este martes al Parlament para comparecer en la comisión de investigación por la aplicación del artículo 155. Son el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, es decir, los seis integrantes del Gobierno de Puigdemont que están encarcelados, tras ser condenados por sedición por el Tribunal Supremo. Su comparecencia llega un día después de un día caótico en el Parlament, que evidenció la distancia entre JxCat y ERC, los socios de Gobierno.



Es la primera vez que los seis han podido pisar el Parlament desde que están encarcelados y su presencia en la Cámara ha generado una gran expectación mediática y política. De hecho, buena parte de las cúpulas de ERC y JxCat, así como los miembros del Govern y los respectivos grupos parlamentarios, los han recibido con aplausos y con gritos de "libertad, libertad" mientras se dirigían a la sala donde permanecerán mientras comparecen uno a uno en la comisión. El primero en hacerlo fue el presidente de ERC, Oriol Junqueras.



El exvicepresident del Govern se ha reafirmado en su apuesta por el diálogo para abordar el conflicto, ha denunciado que la aplicación del 155 fundamentalmente "solo sirvió para perjudicar los intereses de los ciudadanos de Catalunya" y "también como aval de nuestro encarcelamiento" y ha sido especialmente crítico con Cs, a quien ha recordado que es el partido que "más votos ha perdido" en las últimas elecciones.



Curiosamente, los representantes de Cs en la comisión, encabezados por Lorena Roldán, han decidido marcharse justo después de intervenir para reprochar a Junqueras que el 155 no había "caído del cielo" y preguntarle si "es capaz de sostener la mirada a todos los catalanes". Era la primera sesión de la comisión en la que intervenía Cs, que hasta ahora había declinado asistir. Junqueras ha reaccionado con ironía a la marcha de Cs, con un "lástima, ahora que habíamos empezado a dialogar".



En su discurso inicial, Junqueras ha resalto que la voluntad de diálogo de ERC "no se ha roto a pesar de que algunos estamos en la cárcel". Ha asegurado que han sido víctimas de las "cloacas del Estado", de "pruebas falsas" y de "jueces que te condenan por delitos que no has hecho", para insistir en que "nada de lo que hemos hecho es delito", ni celebrar un referéndum, ni defender la independencia o la república, tal como ya había manifestado durante el juicio del procés ante el Tribunal Supremo.



Con relación al 155 recalcó que básicamente perjudicó a los intereses de los catalanes, porque bloqueó la aplicación de "políticas sociales", pero que en cambio "no sirvió en el objetivo de hacernos desistir, de darnos miedo". De hecho, Junqueras ha proclamado que "la cárcel es un paso más del camino a la libertad". Y, en la línea de la estrategia pública de ERC, ha comentado que "nuestro trabajo continúa siendo la de hablar con todo el mundo, en este Parlament, con la sociedad catalana, con España, Europa y en todas partes. Me muero de ganas de hacerlo".



Reivindicó que hacer un referéndum es una "cosa normal" y aseguró que "lo volveremos a hacer" y, al mismo tiempo, ha hecho un llamamiento a la necesidad de "ser más", además de defender que hay que "encontrar complicidades", también en los ámbitos parlamentarios europeos. Finalmente, reconoció que sentía "alegría" por poder estar en el Parlamento, aunque fuera por un día.



El exvicepresident de la Generalitat y preso del 'Procés', Oriol Junqueras y el exconseller y preso del 'Procés', Raül Romeva, a su llegada al Parlament. Pau Venteo / Europa Press

Tras la marcha de Lorena Roldán y demás representantes de Cs, el resto de grupos -los tres independentistas y los comunes- han criticado, con matices diversos, la aplicación del 155. Al turno de réplica, Junqueras ha reprochado a Cs que le acusen de "romper familias": "¿A mí me acusan de romper familias. A mí, que hoy no podré ir a ver a mis hijos?", se preguntó. Con relación a los hechos de octubre de 2017 y sus consecuencias, ha manifestado que "tristemente era necesario que pasaran muchas de las cosas que pasaron para que mucha gente abriera los ojos y viera que aquella represión no era solo una cuestión retórica" ​​y aseguró que él asume esta represión.



Finalmente, destacó que en pocos años el independentismo ha pasado de "10 diputados a una mayoría absoluta" y lo contrastó con el hecho de que "aquellos que fueron los protagonistas del 155, que lo aplicaron con más entusiasmo, que más repitieron que nos habían descabezado, ya no están. Y yo sí, y estaré". Sin defender la mesa de diálogo, no ha escondido que exista "escepticismo" hacia el PSOE por las experiencias previas y cerró su discurso diciendo que "en la cárcel", donde volverá esta noche, "encontraremos encontraremos a gente más honrada que los poderosos que nos condenan".