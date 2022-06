DIRECTO | Teresa Rodríguez, a Macarena Olona: "Por el feminismo está usted aquí hoy"

Teresa Rodríguez, a Macarena Olona: "Por el feminismo está usted aquí hoy"

El feminismo ha sido uno de los puntos que más ha tensionado el debate. Olona ha insistido en que "la violencia no tiene género". "El hombre no mata, mata un asesino, el hombre no maltrata, maltrata un maltratador". Además, la candidata de Vox para la Junta de Andalucía ha cargado contra Teresa Rodríguez a la que ha acusado de criminalizar al 50% de españoles. La líder de Adelante Andalucía ha respondido a Olona: "Por el feminismo está usted aquí hoy".