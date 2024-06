La primera tanda de contactos en el Parlament para la investidura certifica la falta de apoyos de Illa y Puigdemont

Los líderes de Comuns Sumar, CUP, PP, Vox y Aliança Catalana han pasado durante este martes por el despacho del presidente del Parlament, Josep Rull, en el marco de la ronda de contactos para la investidura de un presidente de la Generalitat, constatando la ausencia de apoyos para los dos posibles candidatos: Salvador Illa (PSC) y Carles Puigdemont (Junts).

Jéssica Albiach solamente ve posible un acuerdo progresista o una repetición electoral; Laia Estrada descarta los dos partidos; Alejandro Fernández dice que ningún candidato ha contactado con él; Ignacio Garriga pone a los socialistas en el saco independentista; y Sílvia Orriols condiciona sus votos a "restituir" al Estado catalán.

Una vez haya escuchado todas las formaciones, Rull anunciará si convoca un pleno de investidura, que arrancaría el próximo martes. Sin embargo, cada vez parece más probable que considere que ningún candidato tiene opciones y se convoque lo que se llama un "acto equivalente" a la investidura, que activaría la cuenta atrás de dos meses -hasta el 26 de agosto- para escoger presidente y evitar la repetición electoral. De momento, ninguno de los dos candidatos que se han propuesto para ser el futuro presidente de la Generalitat cuenta con los apoyos suficientes.

La líder de los comuns Jéssica Albiach ha trasladado al presidente de la Cámara catalana que "solo tenemos dos opciones: o un acuerdo entre el PSC, ERC y Comuns Sumar, o repetición electoral", y que "no suma una tercera vía". Defiende que Rull opte por un "acto equivalente" porque "no tiene razón de ser acudir a una investidura si ningún candidato tiene los apoyos suficientes". En declaraciones tras el encuentro, ha constatado que "los números no dan" y pide "no marear a la ciudadanía ni generar frustración". Pero insiste en que tienen "tiempo hasta el 25 de agosto".

Por su parte, la diputada de la CUP Laia Estrada insistió en que es "imprescindible" que el eje social y el eje nacional avancen de la mano, y aseguró que ni PSC ni Junts les ha hecho "propuestas para avanzar en estos dos ejes". "A día de hoy, ninguna de estas dos formaciones tienen nuestros votos, de ninguna de las maneras", ha dicho, asegurando que no están en negociaciones. La anticapitalista ha criticado que Junts esté fantaseando al "planteando un gobierno facilitado por el PSC". Estrada entiende "perfectamente" que no se celebre un debate de investidura.

En el lado españolista, el líder del PP Alejandro Fernández ha asegurado que ningún partido ha contactado con él para recibir el apoyo de los populares una hipotética investidura, por lo que descarta en estos momentos el apoyo a los candidatos de PSC y Junts. Desde Vox, el diputado Ignacio Garriga aseguró que en "ningún caso" apoyarán a Illa o Puigdemont en el debate de investidura. Y ha insistido en que el socialista es el "representante de los partidos independentistas".

Por último, la líder de Aliança Catalana Sílvia Orriols ha advertido que su voto "no será gratis" y ha asegurado que se mantendrían "fieles" a sus votantes. El partido de extrema derecha no apoyará "a ningún candidato que no luche claramente por restituir nuestro Estado de forma inminente" y no investirán "un gobierno españolista".

¿Qué pasará a partir de ahora?

Este miércoles continuará la ronda de contactos con PSC y Junts, y acabará con el encuentro de Rull con ERC. Una vez que haya escuchado todas las formaciones, el presidente del Parlament tendrá que decidir si convoca un pleno de investidura: ya ha avanzado que comunicará la decisión entre las cuatro y las cinco de la tarde. El debate será el próximo martes, aunque la votación no se haría hasta el día siguiente miércoles. Si ningún candidato alcanzase la mayoría absoluta, se repetiría al cabo de dos días.

Existe la posibilidad de que los partidos confirmen a Rull que de momento no tienen los apoyos necesarios y se podría convocar el acto equivalente. Consistiría en una comunicación al pleno informando de que de momento no hay candidato posible y, por tanto, se activa la cuenta atrás para la convocatoria automática de elecciones. El plazo terminaría el 26 de agosto: si hasta entonces no se hubiera logrado llegar a ningún acuerdo de investidura, se convocarían comicios a los 54 días.

Ninguno de los dos candidatos tiene apoyos para ser investidos. Illa afirmó en una entrevista en la Ser que comunicará a Rull que tiene intención de presentarse a la investidura, pero que necesita "más tiempo". Las delegaciones negociadoras de PSC y ERC han puesto en marcha este martes las conversaciones para una eventual investidura del socialista. En cuanto a Junts, el secretario general Jordi Turull aseguró la semana pasada que Puigdemont no trataría de ser investido si no tenía los apoyos para ser presidente. De momento, se están centrando en convencer a Esquerra para que les apoye.