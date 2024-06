Illa pide al presidente del Parlament más tiempo para negociar los apoyos a su investidura

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, pedirá al presidente del Parlament, Josep Rull, "más tiempo" para poder articular una "mayoría progresista" con ERC y Comuns que permita su investidura como próximo presidente de la Generalitat.

Así lo ha avanzado en declaraciones a la Cadena SER, antes de que este miércoles se reúna con Rull, en el marco de la ronda de consultas del presidente del Parlament con los líderes parlamentarios para perfilar la investidura.

El primero debate de investidura está previsto para el 25 de junio, pero si Rull no encuentra a ningún candidato con opciones de ser investido puede prescindir de este pleno específico y, en su lugar, activar igualmente la cuenta atrás de dos meses –que acabaría hacia el 25 de agosto– para investir a un nuevo president o, si eso no es posible, repetir las elecciones catalanas en octubre.

Illa ha adelantado cuál será el mensaje que trasladará a Rull en su encuentro del miércoles: "Yo le voy a decir que voy a concurrir a la investidura, pero que necesito más tiempo para armar la única manera que, a mi juicio, puede hacer viable esta legislatura, que es una mayoría progresista, integrada por PSC, ERC y Comuns".

Estas tres formaciones suman, según ha recordado, "68 de los 135 escaños" del Parlament, por lo que alcanzaría la mayoría absoluta que necesita para ser investido.

Sin embargo, la reclamación de ERC de una "financiación singular" para Catalunya, que salga del régimen común, obligará a alargar las negociaciones, lo que hace inviable una investidura para el 25 de junio.

"No voy a meter prisa a nadie, voy a ser muy respetuoso", ha asegurado Illa al referirse al ritmo negociador que prevé imprimir.

Sobre financiación, ha reiterado su apuesta por "explorar" las potencialidades que ofrece el Estatut, que ya prevé la creación de un consorcio tributario Generalitat-Estado para recaudar todos los impuestos, aunque ha puntualizado que lo que más le preocupa es "a qué se dedican los recursos", y no quién controla la recaudación.

Illa está dispuesto a acordar una propuesta de financiación que "atienda a las singularidades de Catalunya" y que sea un modelo "justo", sin que eso suponga ningún "privilegio".

Por ello, ha pedido al conjunto de las formaciones políticas en Catalunya y en España "altura de miras" a la hora de abordar el debate de la financiación autonómica.

"Nuestra democracia tiene madurez para abordar este debate", ha afirmado Illa, que confía en llegar a un acuerdo con ERC.

"Mi olfato me dice que no va a haber repetición electoral", ha señalado el líder del PSC, que hará "todo lo posible" para evitar unas nuevas elecciones en octubre, aunque ha reconocido que tiene sus "límites": "No voy a hacer nada que desestabilice", ha dicho.