El Tribunal Supremo juzga a 12 dirigentes independentistas por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el referéndum del 1-O y posterior declaración de independencia del 27 octubre de 2017. Te contamos en directo la última hora del juicio al procés.

Miles de personas se concentran contra "la vergüenza" del juicio del 'procés'

Unas 6.000 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado este martes en la plaza Catalunya de Barcelona para denunciar "la vergüenza" que entienden que supone el juicio contra 12 líderes soberanistas en el Supremo y para esgrimir que "la autodeterminación no es un delito".

La consellera de Presidencia, Elsa Artadi (JxCat); el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès (ERC); el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello (comunes); la diputada de la CUP Maria Sirvent; el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, y la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, entre otros, han participado en la lectura coral de un manifiesto unitario del soberanismo ante los concentrados.

Aspecto de la manifestación en Barcelona. (REUTERS)

El texto considera que el Supremo "no es independiente ni imparcial", por lo que ven riesgo de que "unas instituciones judiciales politizadas quieran llevar a cabo un castigo ejemplar decidido de antemano" contra el independentismo.

Torra emplaza a Sánchez a volver a la mesa de diálogo y pide un mediador

"Volvemos a pedir que el Gobierno español vuelva la mesa del diálogo (...) y pedimos a la comunidad internacional que medie para que este diálogo se celebre", ha dicho Torra en su comunicado, en el que también ha afirmado que este juicio es "una persecución política". Además, Torra ha pedido la libertad de los presos: "Pedimos la puesta en libertad inmediata de los presos para que se puedan defender con garantías"

Torra: "Hemos asistido a la primera jornada de un juicio que no debería celebrarse en un país democrático"

Quim Torra comparece ante la prensa en el centro Blanquerna para valorar la primera jornada del juicio del procés desde Madrid. El president de la Generalitat ha leído un comunicado en catalán, español e inglés en el que se ha mostrado muy duro: "Hemos asistido hoy a la primera jornada de un juicio que no debería haberse celebrado en un país democrático".

"Buenas personas sentadas en el banco de los acusados"

Algunos de los asistentes a la manifestación de Barcelona han valorado la primera jornada del juicio al procés. Sergi Sabrià ha asegurado que "hemos visto finalmente la imagen de la vergüenza: buenas personas sentadas en el banco de los acusados".

Por su parte, Marcel Mauri de Òmnium ha asegurado que se ha vivido "el primer día de un juicio que no debería haber empezado nunca". "En nombre de la unidad de España el Estado español vulnera los derechos de la ciudadanía del país".

Concentración para defender que la autodeterminación no es delito

La concentración contra el juicio del "procés" en el Tribunal Supremo, secundada por partidos y entidades independentistas, ha arrancado este martes en la plaza Catalunya de Barcelona con el lema La autodeterminación es un derecho, no un delito.

En la manifestación participa la consellera de Presidencia y diputada de JxCat, Elsa Artadi, el líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, la candidata municipal del PDeCAT Neus Munté, el diputado de la CUP Carles Riera, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello (comunes), el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el expresident Artur Mas, entre otros.

Imagen de la manifestación en Barcelona. (ALEJANDRO GARCÍA | EFE)

Los concentrados, ataviados con numerosas banderas independentistas, lanzan proclamas a favor de la "libertad" y del referéndum unilateral: "1 de octubre, ni olvido ni perdón", claman los manifestantes.

Manifestación en Barcelona

Mientras los acusados vuelven a la cárcel y Quim Torra abandona la sede del Tribunal Supremo, en Barcelona arranca una manifestación en Barcelona.

Quim Torra abandona la sede del Tribunal Supremo. (V. LERENA | EFE)

Los principales argumentos de las defensas

Algunos abogados como el del exvicepresident Oriol Junqueras han hecho referencia literal a "un juicio excepcional" y a una causa "muy politizada por no decir política". Varios abogados han alegado que el proceso soberanista catalán ha derivado en numerosas causas penales, unas en Barcelona, otra en la Audiencia Nacional contra la cúpula policial de los Mossos y ésta en el Supremo.

Los abogados defensores han hecho hincapié en la desigualdad entre los procesados y en que esta esa una causa contra la disidencia política. También han denunciado la ciminalización del discurso político, así como la penalización de la protesta y la falta de imparcialidad del Tribunal Supremo.

Finalmente, han denunciado la vulneración de derechos fundamentales de sus defendidos, así como la limitación del uso de catalán: los letrados consideran que la imposibilidad de traducción simultánea (sobre la que el Supremo no se ha pronunciado) perjudica a sus clientes y vulnera el derecho de defensa, algo que no se produciría si el juicio se celebrase en Cataluña. "Yo hago un esfuerzo por hablar en castellano pero no me juego 17 años en prisión", ha dicho uno de los abogados.

Por último, la gran mayoría de los abogados han solicitado la suspensión del juicio en tanto no dispongan de todas las pruebas y documentos que se estudiarán durante el procedimiento: "No se puede empezar un interrogatorio sin estar presente la fuente de prueba solicitada", ha dicho el abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez.

Termina la primera jornada del juicio del 'procés'

Tras la intervención del abogado de Santi Vila, el magistrado Marchena da por terminada la primera jornada del juicio. Marchena pide a los abogados de la defensas que hagan llegar una copia por escrito con sus alegaciones a las acusaciones.

Habla el último abogado defensor; han sido 11 en total

Pablo Molins, abogado del exconseller Santi Vila, interviene en último lugar. Vila está en libertad y afronta igualmente una petición de siete años de cárcel por malversación. Su abogado insiste en que dimitió antes de "lo que iba a suceder de manera irremediable el 27 de octubre de 2017": la declaración unilateral de independencia.

Marchena quiere terminar hoy con las cuestiones previas planteadas por las defensas

Parece que el magistrado Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzga a los 12 acusados, quiere terminar este mismo martes con las cuestiones previas planteadas por las defensas, informa nuestro compañero Alejandro López de Miguel. Ahora habla el abogado de Carles Mundó, Josep Riba, quien denuncia, enm la línea de sus compañeros, la vulneración del derecho fundamental a la defensa por la negación de las pruebas que las defensas han solicitado. También denuncia que se ha vulnerado el principio de igualdad de armas en relación a las acusaciones.

Otro tuit de Jordi Sànchez: "Si el Tribunal ignora las peticiones, ya podemos apagar la luz"

Jordi Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), está muy activo en Twitter y ha vuelto a poner otro tuit en el que afirma: "Si el Tribunal ignora las peticiones, una vez escuchadas las defensas, ya podemos apagar la luz: el derecho a la defensa y a un juicio justo será vulnerado. Veremos".

Si el Tribunal ignora les peticions, un cop escoltades les defenses , ja podem apagar el llum i tocar el dos: el dret a la defensa i a un judici just serà vulnerat. Veurem.#absolució #freeTothom pic.twitter.com/DVTYG8Qdm7 — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 12 de febrero de 2019

La abogada de Meritxell Borràs trata de desmontar la acusación de malversación

Es el turno de la abogada de Meritxell Borràs, exconsellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalidad de Catalunya, acusada de malversación y desobediencia. Judith Gené se centra en desmontar la acusación de malversación contra Borràs.

El abogado de Dolors Bassa: "Se ha vulnerado el derecho a la defensa al no darnos tiempo para prepararla"

Mariano Bergés, abogado de la exconsellera de Trabajo de la Generalitat, muestra contundente en su exposición: asegura que no hubo declaración oficial de independencia y denuncia que la Fiscalía tiene ventaja sobre las defensas: "El fiscal ha tenido una visión de conjunto de la instrucción de la que ha carecido la defensa". "Se ha vulnerado el derecho a la defensa al no darnos tiempo para prepararla", ha indicado el abogado de Bassa.

La abogada de Forcadell cree que se ha violado la presunción de inocencia de su clienta

En su larga intervención —tanto que el presidente del tribunal le ha pedido que vaya concluyendo— la abogada de Carme Forcadell ha insistido en que a su clienta "se la juzga por quien es o por sus supuestas convicciones políticas".

Jordi Sànchez: "No se espera que la Justicia baje al estrado"

Jordi Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y uno de los doce acusados del procés ha publicado un mensaje en Twitter que reza así: "El juicio ha empezado. El salón de plenos del Tribunal Supremo obtendrá toda la atención informativa. La justicia, dicen, seguirá representada en las pinturas del techo. No se espera, de momento, que baje al estrado".

El judici ha començat. El saló de plens del Tribunal Suprem obtindrà tota l'atenció informativa. La justícia, diuen, seguirà representada a les pintures del sostre. No s’espera, de moment, que baixi a l’estrada #absolució #freeTothom https://t.co/saApQoimXt — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 12 de febrero de 2019

"Focadell no organizó el referéndum del 1-0"

La abogada de Forcadell sigue la línea del resto de abogados defensores: denuncia la vulneración de los derechos fundamentales de su defendida. La letrada ha sido categórica al afimar que Forcadell "no organizó ni efectuó" el referéndum del 1-O.

Turno para la abogada de Carme Forcadell

Olga Arderiu, abogada de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, empieza afirmando que su clienta debería haber sido juzgada en Catalunya.

"Este juicio es una derrota colectiva de la sociedad española y no debería haber empezado"

El abogado de Cuixart, que basa su estrategia de defensa en la vulneración de los derechos fundamentales de su cliente, termina su intervención con un frase contundente: "Este juicio es una derrota colectiva de la sociedad española y no debe empezar; si empieza entendemos que el sistema de derechos y libertades habrá entrado en un universo de riesgos irreparables y desconocidos"

El abogado de Cuixart pide a la Fiscalía y a Vox que "depuren" el escrito de acusación

Benet Salellas pone varios ejemplos de cuestiones que habría que cambiar en los escritos de acusación: sobre el de Vox, afirma: "Se nos acusa de algo tan grave como haber pronunciado el lema No Pasarán, emulando a españoles demócratas que lucharon en defensa de la república"; también denuncia el letrado que el escrito de la Fiscalía no hay mención ninguna a las heridas de los ciudadanos golpeados por la policía durante las cargas policiales del referéndum del 1-O, mientras que se detallan todas y cada una que sufrieron los agentes. "La Fiscalía relata las lesiones que los agentes sufrieron y, en cambio, omite por completo las lesiones que ciudadanos sufrieron ese mismo día".

Una quincena de eurodiputados dicen que juicio del procés "no es un asunto interno español"

Mientras se desarrolla el juicio, una quincena de eurodiputados miembros de la Plataforma de Diálogo UE-Catalunya, una estructura de apoyo al proceso independentista con sede en Bruselas, han afirmado este martes que el juicio "no es un asunto interno español".

Los eurodiputados presentaron un manifiesto en rueda de prensa en Estrasburgo (Francia) y publicaron igualmente un texto a modo de tribuna de opinión en ocho diarios europeos para denunciar lo que consideran una politización del juicio. "Este juicio político no es un asunto interno español. Tiene una clara dimensión política", opinan los europarlamentarios en el manifiesto, en el que piden que se abandone la vía de la "acusación criminal" para dejar paso al "diálogo" como solución a la crisis del independentismo catalán.



El abogado de Cuixart dice que su cliente está siendo juzgado por ejercer sus derechos fundamentales

"El señor Cuixart es juzgado por hechos que tienen que ver con el ejercicio de sus derechos fundamentales", afirma el abogado de Cuixart, que sigue hablando sobre las cuestiones previas. "Empezar un juicio en el que el único debate es el ejercicio de derechos fundamentales puede constituir un juicio sobre los derechos fundamentales o contra los derechos fundamentales. Se desincentiva a la ciudadanía a ejercerlos y se vacía el sistema democrático", añade.

Carles Mundó tiene que ir al servicio

Es la anécdota tonta del juicio. El abogado del exconseller Mundó ha interrumpido al de Cuixart porque su cliente tenía que ir al servicio. Marchena, presidente del tribunal ha dado el permiso.

Se reanuda el juicio

En la sesión de tarde se siguen abordando las cuestiones previas. Ha hablado Francesc Homs y luego ha tomado la palabra Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart, líder de la entidad soberanista Òmnium Cultural. Salellas dice que la Abogacía del Estado ejerce la acusación contra su cliente de "forma irregular"

Los Mossos retiran a los CDR manifestados en Barcelona

Mientras el juicio estaba en curso, varios activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) se concentraban frente a la sede de la Fiscalía Superior de Catalunya. Han cortado la callePau Claris de Barcelona y una hora después, a la 13:00, agentes de los Mossos d'Esquadra han empezado a retirarlos uno a uno.

Receso para comer

Hasta ahora han intervenido un total de cuatro abogados, que representan a la mitad de los procesados (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn).

Nuevo receso hasta las 16:00 horas

Ana Bernaola ha sido la última letrada en intervenir durante esta sesión. A las 16:00 se estima que se reanude el juicio. La abogada denuncia que se han vulnerado los derechos de los procesados. "Las acusaciones se basan única y exclusivamente en los atestados policiales", incide.

Funcionarios de prisiones se concentran ante el Supremo

Cerca de un centenar de funcionarios de prisiones se han concentrado frente al Alto Tribunal aprovechando la celebración del juicio al procés. Piden al Ministerio de Interior mejorar laborales.

Funcionarios de prisiones se concentran ante el Tribunal Supremo. / Alejandro López de Miguel

Arranca el juicio tras el receso

Con diez minutos de retraso, se ha retomado el juicio al procés. Toma la palabra Ana Bernaola, también abogada de Sànchez, Turull y Rull.

Intentos de boicotear la retransmisión

La retransmisión en directo del juicio al procés ha ha sufrido un ataque informático a primera hora, según informan fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A las 11:00 el problema había sido solucionado.

Comienza el primer receso del juicio al procés

A la 13:10 se ha anunciado el primer receso del juicio a los dirigentes independentistas. A la 13:45 se retomará el proceso.

Pina reclama el testimonio del rey Felipe VI

El letrado que defiende a Sànchez, Turull y Rull ha insistido en llamar a declarar al rey Felipe VI. "No quiero importunar a su majestad. ¡Válgame Dios!", ha expresado. Además, pide que se escuche al expresidente de Catalunya, Carles Puigdemont.

Los CDR ante la sede de la Fiscalía en Barcelona

Activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) se manifiestan frente a la sede de la Fiscalía Superior de Catalunya. "¡Contra el juicio farsa, encendamos el fuego de la revuelta!", explican a través de un tuit.

Pina, al Tribunal: "No hagan de salvadores de la patria"

Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, ha pedido "que hagan de jueces, no de salvadores de la patria porque de esto no va este procedimiento". Además, reclama que sus defendidos puedan declarar en catalán con traducción simultánea.

Rivera: "Pedimos que no haya presiones a los jueces

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha pedido antes de entrar al Pleno que "no haya presiones a los jueces" ya que, según él, "algunos están intentando condicionar a los jueces e incluso acosarles como hemos visto en Catalunya".

Javier Melero denuncia la vulneración de derechos

El abogado de Joaquim Forn sostiene que ha existido una vulneración de un gran número de derechos de los procesados.

Puigdemont: el Estado tiene opción de "rectificar"

El expresidente de Catalunya, Carles Puigdemont, ha asegurado que el Estado tiene la oportunidad de "rectificar" en el actual juicio del procés y que el único fallo "justo" es la "absolución".

Jaume Asens: "Se juzga la forma de tratar a opositores"

El Teniente de Alcalde de Ciudadanía en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, ha afirmado que lo que se juzga es "una forma de tratar a los opositores políticos que resulta muy difícil de comprender para la opinión pública internacional".

Las penas que solicitan Fiscalía y Abogacía

Consulta aquí las penas de prisión que piden la Fiscalía y Abogacía a los dirigentes del procés.

Toma la palabra Javier Melero

Empieza la defensa de Joaquim Forn, exconseller de Interior. El letrado encargado es Javier Melero. Para Forn la Abogacía le pide 11 años de cárcel por presunto delito sedición mientras que la Fiscalía lo aumenta a 16 años por un presunto delito de rebelión.

Termina Van de Eynde

Tras más de una hora, Van de Eynde, ha terminado su intervención y ha recordado que se han "restringido todos los derechos" que la Constitución reconoce a sus defendidos. "Me costaba encontrar derechos de la Constitución que no se hayan vulnerado", concluye.

Van de Eynde denuncia el autobús de Cs con la cara de Junqueras

El letrado Van den Eynde, que defiende a Junqueras y a Romeva, termina su intervención denunciando la vulneración del derecho de la defensa por parte de Cs al usar un autobús con la cara de Junqueras y la frase "indultos no". Para él, "es del far west".

Los acusados lanzan mensajes de ánimo

"Comienza el juicio que enseñará al mundo la verdad. Ayudaos los unos a los otros, cohesionados y con coraje. ¡Somos fuertes y no desfalleceremos!", ha afirmado en Twitter de Junqueras.

"Voy con la cabeza muy alta, convencido de que la autodeterminación no es un crimen", sostenía Jordi Sànchez.

“Comença el judici que ensenyarà al món la veritat. Ajudeu-vos els uns als altres, cohesionats i amb coratge. Nosaltres estem forts i no defallirem! Ens sentim acompanyats i més després d’haver pogut abraçar a la Carme i a la Dolors!” — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 11 de febrero de 2019

https://twitter.com/ForcadellCarme?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1095208135130791936&ref_url=http%3A%2F%2Feskup.cadenaser.com%2F

Comença el judici contra les urnes. Hi vaig amb el cap ben alt, convençut que l’autodeterminació no és delicte. Gràcies per la vostra dignitat!



Llum al ulls i força al braç!#FreeTothom #absolució pic.twitter.com/vNJAHJnEaf — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 12 de febrero de 2019

García Egea: "Se juzga un golpe al Estado"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este martes que se está juzgando "un golpe al Estado en el que se ha pretendido romper el marco de convivencia".

Vox no ha presentado ninguna prueba

La acusación particular ejercida por Vox, mantiene que se basarán en pruebas pero hasta ahora no han aportado ningún documento.

Concentraciones por la unidad de España

Poco antes del inicio de este juicio se han manifestado varios colectivos ultras cerca del Supremo para pedir la unidad del país. Entre ellos se encontraban, Hogar Social que fueron desalojados por la Policía ya que no se había autorizado ninguna concentración en la Plaza de la Villa.

Varios colectivos ultras se concentran con unas pancartas en los alrededores del Tribunal Supremo por el juicio del 'procés'. / EFE

La causa es "un atentado al derecho de protesta"

Van den Eynde asegura que esta causa es "un atentado al derecho de protesta" y que "lo que impide criminalizar disidencia es en primer lugar la Constitución española".

La Fiscalía pide para Junqueras una pena de 25 años de prisión, la máxima pedida, por el presunto delito de rebelión. Sin embargo, la Abogacía del Estado rebaja esta petición a 12 años de cárcel por el presunto delito de sedición.

Para Romeva, la Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión y la Abogacía, por su parte, rebaja esa petición a 11 años por sedición.

"Esta causa impide el desarrollo de su ideología legítima"

El letrado encargado de la defensa de Junqueras y de Romeva insiste que la defensa de sus clientes no será "política", si bien esta causa "atenta" contra su "ideología legítima". Subraya, además, el carácter pacífico del procés y defiende que esta causa ha sido "una supresión generalizada e indebida de los derechos políticos" de sus representados.

"La autodeterminación es sinónimo de paz, no de guerra"

Van den Eynde insiste en que "la autodeterminación es sinónimo de paz, no de guerra". Además añade que "se está violando el derecho de la libertad de expresión".

Jordi Cuixart (c), presidente de Òmnium Cultural y uno de los doce líderes independentistas acusados por el 'procés'. / EFE

Van den Eynde: "Estamos ante un juicio excepcional"

El abogado Andreu Van den Eynde, que defiende Junqueras y a Romeva, ha afirmado que la celebración del proceso es "excepcional" y añade: "No entendemos por qué se han producido determinadas vulneraciones". "Vamos a defender valores y derechos humanos", insiste.



Junqueras, Romeva y Forn en primera fila

Los dirigentes independentistas juzgados por el proceso soberanista catalán, Joaquim Forn, Oriol Junqueras y Raül Romeva están sentados en primera fila en la Sala del Supremo. De todos los acusados, solo Jordi Sánchez luce lazo amarillo.

Habla el abogado de Junqueras y Romeva

La defensa de Junqueras y Romeva es la primera en tomar la palabra tras las lecturas previas. "Entendemos que la calidad de las pruebas son insuficientes", explica. La defensa de Junqueras insiste: volverá a pedir que testifiquen Puigdemont, Marta Rovira, Ignacio Cosidó y el periodista Carlos Enrique Bayo.

Lectura del escrito de las acusaciones

La secretaria judicial lee el resumen del escrito de las acusaciones.

Empieza la vista oral

Arranca el juicio al procés en el Supremo en torno a 20 minutos después de la hora prevista.

Pantalla que muestra a los 12 dirigentes independentistas juzgados por el Tribunal Supremo por el 'procés'.

"Dos horas para entrar"

Nuestro enviado especial, Alejandro López de Miguel, destaca que los medios de comunicación han tardado "dos horas en entrar" a las instalaciones del Supremo.

Albert Rivera: "Intentaron destruir nuestra democracia"

El líder de Cs se ha referido a los acusados como "golpistas que intentaron destruir nuestra democracia". Ha añadido que desea "que se haga justicia y, sobre todo, que se respete la sentencia".

Hoy comienza el juicio a los golpistas que intentaron destruir nuestra democracia. Deseo que se haga justicia y, sobre todo, que se respete la sentencia. #IndultosNO



A quien no le guste que se le aplique el Código Penal, que lo hubiera pensado antes. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 12 de febrero de 2019

Al menos dos observadores internacionales

Por ahora, se conoce que al menos dos observadores internacionales de la plataforma International Trial Watch-Catalan Referendum Case (ITW) asistirán al juicio que tenía previsto empezar a las 10:00 y que seguramente empiece con retraso.

Cuenta atrás

La consellera Ester Capella también ha llegado al Supremo. Antes lo habían hecho los exconsellers procesados Carles Mundó y Meritxell Borràs.

La acusación particular ya se encuentra en el Supremo

Vox, que actúa como la acusación particular, ha llegado al Alto Tribunal con Ortega Smith a la cabeza. "Estamos aquí por la inacción del Gobierno de Rajoy", ha afirmado. Su partido solicita condenas de entre 24 y 74 años de prisión.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido "un juicio justo" a los dirigentes del proceso soberanista catalán, "sin impunidad y sin indultos".

El líder de Vox, Santiago Abascal (3d), junto al secretario general, Javier Ortega Smith (2d). / EFE

Llega la Abogacía del Estado

La Abogacía del Estado ha entrado en las instalaciones a las 9:20. Antes lo había hecho Meritxell Borràs, a quien la Abogacía pide 7 años de prisión por los presuntos delitos de malversación y desobediencia mientras que la Fiscalía pide los mismo años por malversación.

Marcel Mauri: "Un juicio a la democracia"

El vicepresidente y portavoz de Òmnium, Marcel Mauri, en declaraciones a la prensa, ha asegurado que "este juicio no se debería celebrar" y denuncia "una situación irresponsable".

Gritan "golpista" a Torra

El president, Quim Torra, ha llegado minutos después a las puertas del Alto Tribunal. Lo ha hecho con un lazo amarillo en la solapa y varios asistentes le han gritado "golpista".

Llega al Supremo Santi Vila

Santi Vila, uno de los tres procesados que se encontraban en libertad, ha llegado a las 9:05. La abogacía pide para Vila 7 años de cárcel por los presuntos delitos de malversación y desobediencia, mientras que la Fiscalía pide 7 años de cárcel por malversación.

Protestas contra el procés

A las puertas del Alto Tribunal se han concentrado a las 8:45 varios políticos y familiares de los presos independentistas al grito de "libertad presos políticos". Ha estado liderado por Quim Torra y Roger Torrent.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra (4d), y el presidente del Parlament, Roger Torrent (5i), tras una pancarta con el lema "Decidir no es delito", a su llegada al Tribunal Supremo. / EFE

Torrent: "Será la prueba del algodón de la democracia"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, asegura en declaraciones a RNE que "este juicio será la prueba del algodón de la democracia española".

Quim Torra: "Vergonzoso capítulo"

El president de la Generalitat Quim Torra ha calificado de "un capítulo vergonzoso" a través de su cuenta oficial de Twitter. "¡No nos tenemos que defender de nada, acusaremos a este Estado con toda la firmeza y determinación!", ha manifestado.

L’estat espanyol, davant del mirall d’un capítol vergonyós de la seva història. No ens hem de defensar de res, acusaren aquest estat amb tota la fermesa i determinació!#freetothom #JoAcuso



pic.twitter.com/kkbED9rfO6 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 12 de febrero de 2019

Fiscales

A la sesión de este martes asistirán los fiscales de Sala Fidel Cadena y Javier Zaragoza.

Simpatizantes de Vox esperan para acceder como público

En torno a un centenar de estudiantes de Derecho y simpatizantes de Vox querían ser testigos del juicio aunque solo hay 55 plazas para el público.



Gritos de "golpistas" en el Supremo

A las 08:35 ha llegado un autobús de la Guardia Civil al Supremo, que ha sido recibido con gritos de "golpistas".

Un autobús de la Guardia Civil llega al Supremo, recibido con gritos de "golpistas". / Alejandro López de Miguel

Los CDR cortan la AP-7 y la Gran Vía en Barcelona

Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) han interrumpido el tráfico así como algunos puntos de la AP-7 y en el eje transversal C25, así como en la Gran Vía de la capital catalana.

Los acusados han sido trasladados al Supremo

Furgones policiales han empezado a trasladar a primera hora de la mañana a los acusados para la primera sesión del juicio. Nuestro enviado especial, Alejandro López de Miguel asegura que han sido dos furgones que han llegado desde las cárceles madrileñas de Alcalá Meco y Soto del Real.

Minutos después llegaba tercer furgón para trasladar al resto de los presos ya que a las 10:00 comienza la vista oral.

En concreto Carme Forcadell y Dolors Bassa han llegado en un furgón procedentes de la prisión de Alcalá Meco desde donde han salido en torno a las 07:15 horas; mientras que los siete hombres encabezados por Oriol Junqueras lo han hecho en otro furgón desde el centro penitenciario de Soto del Real, del que salieron a las 07:20 horas.