El PSOE carga contra el PP tras el asalto ultra en Brasil: "Llevan cuatro años sin reconocer la legitimidad de este Gobierno"

"Enorme asombro y preocupación con la actitud mostrada por el PP". Así se ha manifestado este martes la portavoz de la dirección del PSOE, y ministra de Educación, Pilar Alegría, tras el asalto ultraderechista a las principales instituciones de Brasil. La dirigente socialista ha cargado contra la reacción de la vicesecretaria general de los populares, Cuca Gamarra. Y también contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que no menciona ni apoya al presidente Lula Da Silva. Además, ha reiterado que el PP lleva cuatro años sin reconocer la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

"El PP sigue congelado desde la moción de censura de 2018. Siguen sin reconocer la legitimidad de este Gobierno", ha destacado Alegría. Para la portavoz socialista, "el deseo de Feijóo es todavía más antiguo" ya que "sueña con una España que ya no existe". La dirigente del PSOE ha criticado que el líder del PP no diga de manera clara que pactará con Vox si así lo necesita para gobernar. "Es marear la perdiz y no querer ser honesto y sincero", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que ya lo ha hecho en territorios como Castilla y León.

A Alegría se le ha preguntado también sobre la relación que han hecho desde la derecha respecto a la reforma del delito de sedición. Según diferentes dirigentes populares, Feijóo incluido, lo que ha pasado en Brasil estaría despenalizado por esta reforma. "Pensaba que Feijóo conoce más detalle el Código Penal", ha afirmado la portavoz. De este modo ha recordado que el delito de rebelión no ha cambiado. "Que se lea el artículo 442 del CP. Es lamentable que el principal partido de la oposición lleve prácticamente cuatro años sin reconocer la legitimidad del Gobierno", ha vuelto a insistir.

"Hubiera esperado que Feijóo cuanto menos hubiera manifestado que ese tuit no era el adecuado", ha dicho en referencia a la reacción de Gamarra, que cargaba contra Sánchez tras el ataque "bolsonarista". "No lo hizo. Salió con un tuit sorprendente en el que no hay un apoyo claro y manifiesto al presidente de Brasil", ha destacado Alegría. La portavoz del PSOE ha criticado la "falta de responsabilidad" por parte del PP y considera que "siguen sin hacer la digestión del último resultado electoral".

En la línea con las palabras de Sánchez este mismo lunes, Alegría ha destacado la "preocupación" y la "extraordinaria gravedad" de lo vivido el domingo en Brasil. "El modo de actuación ha sido similar al de EEUU, con líderes de extrema derecha que comienzan cuestionando la legitimidad de los Gobiernos elegidos por la ciudadanía, con sus bulos y terminan por alzarse físicamente", ha manifestado.