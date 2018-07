El PSOE, ante el dilema de permitir investigar el "caso Corina" en el Congreso

“¿Está preocupado el Gobierno por el tema del Rey don Juan Carlos?”, preguntó fuera de micrófono un periodistas el pasado viernes, y la respuesta de una dirigente del Ejecutivo fue clara: “Contéstate tú mismo. ¡Cómo crees que vamos a estar!”.

Y es que el Gobierno y el PSOE son los primeros conscientes de que se han encontrado con una complicada situación política, tras conocerse las grabaciones de la princesa Corina, en las que implican presuntamente al Rey emérito en cobro de comisiones y cuentas opacas en Suiza, y no saben cómo salir de ella.

De momento, los socialistas están sirviendo de escudo al monarca. Han parado la comparecencia de la ministra de Hacienda para que diera explicaciones en el Congreso, y no dan respuesta a si apoyarán la comisión de investigación solicitada por Unidos Podemos y otros grupos parlamentarios sobre el ya conocido como “caso Corina”.

El PSOE, de momento, se escuda en que primero hay que escuchar al director de Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en su comparecencia, prevista para el próximo jueves, en la comisión llamada de secretos oficiales del Congreso, y que después ya estudiará qué otras iniciativas puede apoyar o proponer.

Pero en el Gobierno y en el PSOE se sabe que es más que improbable que los grupos políticos de izquierdas se conformen con esta comparecencia por muchas explicaciones que dé el director del CNI, y mantengan viva la petición de comisión de investigación para que sea votada.

¿Permitirá el PSOE la comisión?

El dilema está en si el PSOE va a permitir dicha comisión, en la que se pedirá la comparecencia de la propia Corina y del comisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión, o hace piña con el Partido Popular y Ciudadanos, que con toda seguridad se opondrán a esta investigación parlamentaria.

El PSOE, además, es consciente que el tema de la Monarquía es una bandera potente de Unidos Podemos, y que entre la militancia de su propio partido sigue habiendo un importante corriente de opinión que no ve con simpatía a la Casa Real.

Los socialistas dicen que puede haber una actuación parlamentaria por otras vías y otro tipo de iniciativas que no pasen por una comisión de investigación, pero no concretan en qué otras propuestas están pensando.

Así, algunos fuentes apuntan que el PSOE podría salir del paso y abordar el tema de alguna forma tangencial, pero que en ningún caso se plantea dar el visto bueno a la comisión de investigación, que algunos consideran que podría ser todo un circo. Por ello, el PSOE podrá ampararse, entre otros motivos, en que el caso ya está judicializado con la investigación abierta por la Audiencia Nacional.

No obstante, dichas fuentes advierten de que, a día de hoy, no hay ninguna decisión definitiva tomada en ningún sentido, y que será tras oír al director del CNI cuando anuncien su posicionamiento. "No está nada decidido", insisten.

Lo que sí reconocen los socialistas es que están ante un tema muy delicado que, además, puede deteriorar gravemente su relación con los partidos que apoyaron la moción de censura, algo que también les preocupa mucho.