El PSOE enfría la negociación del Gobierno para evidenciar la tensión interna del PP

"Ahora a descansar un poco". "Hay que irse de vacaciones". "No hay prisa". Son los mensajes que más se repiten este lunes en boca de los dirigentes del PSOE. Tras la apoteósica noche electoral del domingo, toca la calma.

Lo ha decretado el presidente del Gobierno en funciones y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, en la reunión de su Ejecutiva. Un encuentro que todas las fuentes consultadas coinciden en señalar como "emocionante" tras un resultado que permite frenar un Ejecutivo con la ultraderecha.

Los socialistas enfrían cualquier negociación de Gobierno para estos próximos días. Lo hacen principalmente por varios motivos. Uno, por razones temporales obvias. "La gente necesita descansar", analizan en la sede de Ferraz.

También porque, tal y como recuerdan fuentes de la dirección consultadas por Público, "vivimos en una democracia parlamentaria, que tiene sus tiempos y procedimientos". Y de momento lo primero que toca es el 17 de agosto con la constitución de las Cortes.

También, porque la iniciativa para tratar de formar Gobierno, como él mismo ha dicho, le debe tocar a Alberto Núñez Feijóo. Sánchez le va a dejar al dirigente popular la patata caliente. "Cocerse en su salsa", según verbalizó en la reunión interna de este lunes.

No han pasado desapercibidas en Ferraz las tensiones que pueden surgir, una vez más, a nivel interno en el PP. Los gritos de los seguidores en Génova a favor de Isabel Díaz Ayuso no dejan de comentarse.

"El PP está hablando consigo mismo ahora", señalan desde la dirección socialista. "La última vez que se gritó eso en Génova hubo alguien que salió por la ventana", añaden, en referencia a Pablo Casado.

Así las cosas, todo el foco está ahora en Feijóo y en el PP. Ni siquiera salieron este lunes a realizar rueda de prensa en el PSOE, pendientes de lo que dijera el líder de los populares por la tarde. Los movimientos del PSOE no se darán salvo giro de guión, según las fuentes consultadas, hasta finales de agosto o principios de septiembre.

Para el PSOE, a tenor a las palabras de Feijóo, "no entiende ni el resultado ni a este país". "No es que sea la España plural, que es. Es la España real", añade una dirigente socialista consultada por este medio.

Sin referencias a Junts

El mensaje de Sánchez a sus dirigentes fue claro. "No habrá repetición electoral. La democracia encontrará la fórmula para que haya gobernabilidad", afirmó en Ferraz. Pero no hubo nada concreto más allá. No se habló de nada en concreto sobre los pasos a dar, según las fuentes consultadas.

En el PSOE sí que deslizan, de forma prudente, que Junts tiene "dos almas". Todas las miradas están ahora puestas en la formación independentista catalana. Pero no se profundizó de momento en qué cuestiones pueden negociar o no.

Ferraz recuerda en cierto modo la debilidad actual que tiene el independentismo catalán tras los resultados del 23J. "El PSC tiene más diputados que todos los partidos independentistas juntos", sentencian los socialistas. Algo que avala las decisiones tomadas por Sánchez pese a las fuertes críticas de la derecha.

Para los socialistas, que todavía tienen análisis que hacer, se ha superado claramente el intento de la derecha de asimilarlos a EH Bildu para desgastarlos. Un partido que además ha sido la fuerza ganadora en Euskadi.

La estrategia del PSOE del miedo a Vox ha funcionado principalmente porque ya era algo tangible, con la concreción de diferentes pactos a nivel municipal y autonómicos. Consideran en Ferraz que los territorios han votado una reacción a lo que ha pasado con esos gobiernos.

En definitiva, los socialistas saborean de momento los buenos resultados "referencia en Europa" a la espera de más movimientos para la gobernabilidad.