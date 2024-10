El PSOE exige al Senado que se anule la 'cumbre' antiabortista organizada por una asociación ultra

El PSOE ha presentado un escrito a la Presidencia y a la Mesa del Senado solicitando que no ceda una sala de la Cámara Alta para la celebración de una cumbre internacional en contra del aborto organizada por la asociación ultra Red Política de Valores.



Los socialistas han contactado con el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, para reprocharle que en la página web de la organización Political Network for Values se anuncie la realización de una cumbre contra el aborto en una sala del Senado. Aseguran que los tres miembros de la mesa del PSOE no votaron a favor de la celebración de este acto. "Se coló de una manera colateral, no se hablaba en ningún momento de cuáles eran los fines ni de cuál era la asociación. Creemos que hubo mala fe", argumentó este martes su portavoz adjunto, Alfonso Gil.

A su llegada a la Cámara Alta, el ministro de Justicia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha pedido a los populares que eviten que el Senado "se convierta en un festival ultra de señores extremistas diciendo barbaridades, atacando a las mujeres y tratando de recortar sus derechos". Además, ha recordado que el PP tiene mayoría absoluta y que está en su mano dar marcha atrás a esta decisión.

"Haciendo nuestros los valores de la libertad y el pluralismo político que propugna nuestra Carta Magna, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que tanto la naturaleza del acto en cuestión, como la de la organización que lo promueve comprometen gravemente la reputación y la imagen de neutralidad institucional debida de la Cámara Alta", denuncia el PSOE.

De igual manera, el grupo formado por ERC y EH Bildu ha solicitado a la Mesa del Senado que reconsidere su decisión de ceder una sala a esta organización. "Sus actividades y mensajes son incompatibles con los valores de respeto a los derechos LGTBI+, y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la libertad para decidir plenamente sobre su cuerpo", manifiestan.

Mónica García: "No acabo de entender cuál es el interés, sobre todo porque no responde a una realidad social"

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha expresado su oposición a la celebración de la VI Cumbre Transatlántica contra el aborto. "No acabo de entender cuál es el interés, sobre todo porque no responde a una realidad social. La gente no está preocupada por el problema del aborto en España", ha afirmado la ministra. Lamenta que los populares traten nuevamente de meter "fanatismos" y el "ideario de una minoría social" con "calzador" en las instituciones públicas.



Un presidente pinochetista

Red Política de Valores llevará a cabo un encuentro en el Senado el 2 de diciembre, en el que se discutirá sobre el aborto y la eutanasia, las cuales, según su ideología, no pueden ser consideradas derechos. En el decálogo de la organización se incluyen conceptos como "la defensa de la vida", la familia, el matrimonio y el "derecho a la objeción de conciencia en todos los ámbitos, especialmente en el sector sanitario, en oposición a la tiranía del relativismo". Además, el feminismo es uno de sus principales objetivos de crítica.



La entidad opera en varios países y tiene a Jaime Mayor Oreja, exparlamentario europeo y exministro del Partido Popular, como presidente de honor de su consejo asesor y de su junta directiva. Estos cargos los compatibiliza con la presidencia de la fundación española antiabortista Neos.



El ultraderechista chileno José Antonio Kast, en el acto 'Viva 24', organizado por Vox en Madrid. — A. Pérez Meca (EP)

El presidente de la Red Política de Valores es José Antonio Kast, un destacado pinochetista y líder del Partido Republicano. Kast ha sido excandidato a las elecciones presidenciales chilenas y fue invitado al evento Viva 24, organizado por Vox en mayo en Madrid.