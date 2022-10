El PSOE contra la 'ley trans'

Para empezar, quería hacer un resumen de las mejoras que introduce la 'ley trans' sobre la vida de las personas trans. En primer lugar, se avanza en la despatologización. Hasta ahora para poder formalizar el cambio en el Registro Civil había que acreditar la disforia de género mediante un informe médico o psicológico clínico e iniciar un tratamiento médico de al menos dos años para acomodar las características físicas al sexo reclamado. Con la nueva norma las personas trans dejarían legalmente de ser consideradas enfermas.

Además de acabar con la tutela médica y legal de las personas trans, la nueva norma consolida el derecho de los menores a ser escuchados, permitiéndoles el cambio de nombre en el Registro Civil a cualquier edad y el cambio de sexo a partir de los 12 años. Los mayores de 16 años no necesitarán representantes legales, y podrán asistir por ellos mismos al Registro Civil, del mismo modo que cualquier otro adulto y sin necesidad de hormonarse o someterse a operaciones para acreditar el cambio.

Pues la ley no sólo amplía derechos de las personas trans sino de toda la comunidad LGTBI. En concreto, prohíbe las terapias de conversión que buscan modificar la orientación sexual o la identidad de género para acomodarlas a parámetros normativos. En España se siguen produciendo a día de hoy terapias como esta que incluyen ejercicios de autoayuda, sesiones de "psicoterapia", reacondicionamiento masturbatorio, hipnosis e incluso retiros religiosos para rezar y recibir charlas.

Otra novedad de la norma, es que introduce por primera vez el derecho de las personas intersexuales a no sufrir mutilación alguna al nacer o el de no tener que ser inscritas en un sexo que no tienen definido todavía durante los primeros meses de su vida.

La ley también contempla que las mujeres lesbianas, bisexuales y las mujeres sin pareja vuelvan a tener acceso a técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública tras 7 años sin acceso a este derecho. Además, las personas trans con capacidad de gestar tendrán acceso en las mismas condiciones.

Otra cuestión importante que contempla la norma tiene que ver con el ámbito laboral y educativo. En este punto es importante recordar la vulnerabilidad y desprotección del colectivo trans: más de la mitad de las personas trans se encuentran en situación de pobreza, el 77% han sufrido discriminación laboral y casi el 60% ha sido víctima de bullying durante su etapa escolar.

Para corregir esta situación, la nueva norma busca fomentar el empleo de las personas trans y garantizar la no discriminación laboral por razones de orientación sexual o identidad de género. En el ámbito educativo, los currículos deberán incorporar a partir de ahora contenidos de educación sexo afectiva.

Aunque la ex vicepresidenta Carmen Calvo, una de las voces del PSOE que más se ha pronunciado en contra de la ampliación de derechos del colectivo trans, no se ha mostrado nunca muy a favor de esta ley.

Además de en las numerosas intervenciones de Calvo, la campaña de acoso y derribo del PSOE contra los derechos de las personas trans quedó retratada cuando hace dos años el Partido Socialista mandó a todos sus militantes un argumentario contra la "teoría queer" y criticando el derecho a la autodeterminación sexual.

Además, hace unos días el PSOE anunciaba que presentaría enmiendas a la 'ley trans', que recordemos, ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Todo esto ha provocado que Carla Antonelli, una de las caras visibles del PSOE en la defensa de los derechos de las personas trans, y con la que contaremos hoy en el programa, haya presentado su baja del partido.

En la última década se han aprobado alrededor de 19 leyes trans o LGTBI en 15 Comunidades Autónomas, entre ellas Madrid, Andalucía, la Comunitat Valenciana, Baleares o Canarias. Estas normativas fueron promovidas por todo tipo de partidos políticos y muchas de ellas fueron aprobadas por unanimidad: tanto el PP, como el PNV, CiU, ERC, Bildu, Unidas Podemos, y también el PSOE votaron a favor.

La verdad es que en España existe un gran consenso en la lucha contra la LGTBIfobia y transfobia que va mucho más allá de ideologías. Según un sondeo de GESOP para El Periódico, el 87% de los españoles están a favor de la 'ley trans'.

Además, este apoyo es además casi transversal e independiente de la ubicación ideológica de los encuestados. Si nos fijamos por recuerdo de voto, el 100% de los votantes de Esquerra Republicana y Unidas Podemos apoyan la ley; también están a favor más del 90% de los votantes del PSOE y Ciudadanos; e incluso entre los votantes de derechas el apoyo a la ley es mayoritario: más del 70% de los votantes del PP y casi el 70% de los de Vox la respaldan.