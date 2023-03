PSOE y Unidas Podemos cruzan reproches por la reforma de la ley del 'solo sí es sí'

Los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han escenificado este martes uno de los debates más tensos de esta legislatura a colación de la reforma de la ley del solo sí es sí impulsada por los socialistas. La modificación comienza a andar en la Cámara Baja con los mismos reproches que cuando llegó hace un mes.

Los protagonistas de este cruce de acusaciones no son otros que los socios de la coalición, pero también la mayoría de fuerzas del arco parlamentario han cargado contra ambos por no haber alcanzado un acuerdo antes de que la norma sea admitida a trámite en la votación de este martes. Como resultado, la reforma del PSOE contará con el apoyo del PP y no con la mayoría de las fuerzas que respaldaron el texto legislativo en agosto, entre ellos, el propio grupo morado.

La diputada y secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha sido la encargada de defender la proposición de ley, que viene a "responder ante las víctimas que se han visto perjudicadas por una norma que no ha tenido los efectos esperados por el legislador". "Desde la seriedad y el rigor hemos decidido ser el partido que lidere este cambio, porque se lo debemos a las víctimas", ha destacado. "La ley del solo sí es sí no está funcionando adecuadamente y hay que modificarla. Hay que ser responsables", ha incidido.

Para Fernández, esta reforma no quita que merezca la pena defender la ley, ya que es buena por muchos motivos relacionados con la protección a las víctimas. "Recogió las demandas de todo el movimiento feminista que en 2019 salió a las calles para exigir cambios en cómo se abordaba la violencia sexual", ha afirmado Andrea Fernández ante la presencia en el hemiciclo de Irene Montero.

Y, en contra del argumento de Unidas Podemos, la diputada del PSOE ha insistido en que no se toca el consentimiento en su reforma. Asimismo, les ha invitado a que "hablen" de sus propuestas: "Estamos cansadas de sus peroratas, les pido que dejen la hipérbole. No importa el con quién sino el para qué".

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz ha cargado contra el PSOE por su propuesta de reforma de la ley del solo sí es sí. Una vez más, los morados han acusado a sus socios gubernamentales de "aliarse con PP y Vox para volver al Código Penal de La Manada, para que nos vuelvan a preguntar si cerramos bien las piernas". "Pretenden que volvamos al silencio, a la culpa, a tener que demostrar con heridas en la piel que hemos sido violadas. A que, si no nos matan, no nos creen", ha añadido.

Ante la previsible admisión a trámite de la reforma de la ley propuesta por los socialistas, que según Unidas Podemos desplaza el consentimiento del núcleo de la ley, la diputada morada ha alertado de que el PSOE le está "dando la espalda a todas las mujeres de este país" y, de cara al 8M, ha hecho un llamamiento: "Volveremos a pelear por nuestros derechos como hemos hecho ya tantas veces. Y volveremos a conquistarlos, porque somos imparables", ha rematado.

Asimismo, la práctica totalidad de los grupos han lanzado duras críticas al Gobierno por la ruptura en torno a la reforma. En este aspecto, ERC y EH Bildu han lamentado que no hayan llegado a una solución conjunta, lo que impide su rechazo a la propuesta de los socialistas. "No podemos partir el feminismo como están haciendo. No hay ninguna justificación", ha destacado la diputada republicana Pilar Vallugera.

También, otros portavoces han puesto sobre la mesa el factor electoral como motor de la reforma propuesta por el PSOE. En estos términos, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, encargada de cerrar este tenso debate, ha acusado a los socialistas de presentar su texto legislativo bajo la "alarma electoral". Todo ello a pesar de que gracias al voto favorable de los conservadores, la propuesta del PSOE arranca su tramitación en el Congreso entre fuertes reproches de sus socios, tal como llegó.