El PSOE y la vuelta al Código Penal de 'La Manada'

El PSOE ha registrado este lunes en el Congreso de los Diputados su propuesta para reformar la ley del Solo Sí es Sí. Lo ha hecho en solitario, (sin contar con el apoyo de Unidas Podemos) y argumentando que, tras meses de negociaciones, no habían podido alcanzar ningún acuerdo con sus socios de gobierno. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad señala que, desde el mes de diciembre, han puesto sobre la mesa hasta seis posibles reformas, en las que aceptaban elevar algunas penas, (tal y cómo estaba demandando el PSOE), a cambio de mantener intacto el consentimiento libre de las mujeres como centro de la norma.

El texto del PSOE retrotrae la ley de Libertad Sexual al modelo anterior en el que la violencia y la intimidación, (y no el consentimiento), eran los elementos cruciales a la hora de determinar la existencia de una agresión sexual. La propuesta del PSOE vuelve a recuperar las figuras de abuso y agresión sexual, presentes en el Código Penal anterior. Lo hace utilizando nombres distintos, (en vez de abuso lo llama agresión sexual sin violencia y en vez de agresión sexual lo llama agresión sexual con violencia), pero salvo este cambio terminológico, esencialmente lo que se está haciendo es volver al modelo anterior.

Precisamente lo que significa volver al modelo anterior es una vuelta al modelo de La Manada. Un modelo en el que si la víctima no se defiende lo suficiente, si no presenta signos de violencia, entonces por mucho que no haya consentimiento, no se la considera víctima de una agresión sexual sino únicamente de un abuso. Esto pasó con la víctima de La Manada, que a pesar de que fue violada por vía bucal, anal y vaginal por cinco hombres de manera simultánea, el hecho de que tuviera los "ojos cerrados" o "una actitud pasiva y neutra", que es lo que dijeron los policías que testificaron en el juicio, y no se resistiera, hizo que los integrantes de La Manada fueran condenados de abuso, pero no de agresión.

"Apreciamos que las lesiones que presentaba la denunciante cuando fue examinada en el Complejo Hospitalario de Navarra y se describen en el informe médico forense de 11 de julio de 2016 no revelan la existencia de violencia, que cumplimente las exigencias de este elemento que califica el tipo de agresión sexual", esto es lo que dijo textualmente la sentencia de la Audiencia de Navarra sobre el caso de La Manada.

Recordemos además que la sentencia, (que condenaba a nueve años de cárcel a cada uno de los acusados por la violación grupal), contó además con el voto particular de uno de los magistrados que pidió directamente la absolución de los acusados, argumentando que todo sucedió en un "ambiente de jolgorio y regocijo" y que los gestos de la víctima le sugerían "excitación sexual".

Esto no ocurre con ningún otro delito. Si te atracan y te roban el reloj no imponen una pena al ladrón en función de si te resististe o no a que te robara o de lo consternado que te muestres en los días posteriores al robo. Sin embargo, en el caso de La Manada, la defensa llegó incluso a contratar a un detective para demostrar que la víctima llevaba una "vida normal", tras ser violada. Esto me recuerda a un libro de Albert Camus, El extranjero, en el que el juicio a su protagonista, (acusado de asesinato), acaba derivando en un juicio sobre su propia actitud ante la vida. La Fiscalía llega incluso a traer testigos que aseguran que no lloró ni se mostró suficientemente afligido durante el funeral de su madre.

Esto hace además recaer toda la presión sobre la víctima. Que tiene que demostrar una y otra vez que realmente ha sufrido una agresión, sometiéndola a un calvario probatorio que lo que hace en última instancia es revictimizarla. Esto a pesar de que, (según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer realizada por el Ministerio de Igualdad en 2019), el 83% de las víctimas de violencia sexual no presentó lesiones físicas. En el caso de las víctimas de violación, el 61% declara no haber sufrido ninguna lesión.

Tal y como recoge Marisa Kohan en un artículo en Público, diversos juristas han alertado de que la reforma del PSOE lo que hace es volver a poner el foco en la víctima y no en el agresor. Según la doctora en Derecho, Patricia Faraldo, la reforma del PSOE desplaza el foco de atención del autor a la víctima: "El mensaje que transmitimos con la reforma es, de nuevo, que si una mujer sufre una agresión sexual en esos casos la culpa es de ella, que no se protegió como debía. Con ello coartamos la libertad de las mujeres", dice Faraldo.

Según ha señalado la ministra de Igualdad, ninguna reforma penal va a evitar la rebaja de penas, porque esto depende de la interpretación que hagan los jueces de la norma. Además, fuentes del Ministerio de Justicia han reconocido a RTVE que la reforma que han presentado no evitará que haya "más revisiones" de condenas previas y que esto es algo que "no tiene remedio".

Más de cien colectivos feministas han firmado un manifiesto como respuesta a la modificación de la ley del Solo Sí es Sí que propone el PSOE. En él ponen sobre la mesa tres cosas. Uno: exigen que el consentimiento siga siendo el eje vertebrador de la ley y que las mujeres no tengan que demostrar que haya habido violencia o intimidación. Dos: el hecho de aumentar las penas y endurecer el Código Penal no sirve para proteger a las mujeres. Y tres: recuerdan que la ley es el reflejo de años de luchas y reivindicaciones del movimiento feminista.