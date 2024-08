Puigdemont está fuera de España desde anoche y regresa a Waterloo

Josep Turull ha confirmado este viernes en el programa catalán El Món a RAC1 que el expresident Carles Puigdemont ha regresado a Waterloo tras pasar la noche del viernes en Catalunya Norte. Turull ha afirmado que Puigdemont llevaba en Barcelona desde el martes. Minutos antes, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, declaró en el mismo programa que el expresident había salido del país. Según ha señalado, su cliente ya "ha hecho el trabajo que tenía que hacer en Catalunya".

Turull podría tener una orden de detención por un delito de obstrucción a la Justicia por su supuesta participación en la huida de Carles Puigdemont, de manera que su detención o imputación todavía se está valorando.

Desde este jueves se ha activado un dispositivo policial para dar con el paradero del expresident de Junts en Catalunya después de que, tras siete años fuera del país, regresara este jueves a Barcelona con motivo de la investidura de Salvador Illa. Sobre él pesa una orden de detención dictada por Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo, por su implicación en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y en la declaración unilateral de independencia.

Aunque el líder de Junts no logró entrar en el Parlament ni irrumpir en el pleno (tampoco sus compañeros de partido consiguieron que se suspendiera la sesión parlamentaria), sí dio un discurso en el Parc de la Ciutadella poco antes de desaparecer sin dejar rastro. A partir de mediodía, los Mossos d'Esquadra activaron la Operación Jaula, un operativo tendente a perseguir a presuntos autores de delitos graves ante un riesgo de fuga inminente.

El letrado, que ha defendido las actuaciones de los Mossos arrestados por encubrir a Puigdemont y ha condenado rotundamente su detención "ilegal", ha asegurado igualmente que Puigdemont emitirá un mensaje abierto a la ciudadanía en los próximos días.

Al ser preguntado sobre otra posible vuelta a España, Boye ha alegado que "él ya lo ha demostrado, no tenía miedo a venir". Asimismo, ha añadido que "ningún acto de los que ocurrieron este jueves puede ser considerado delito, el Código Penal no lo contempla. No es discutible".