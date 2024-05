Podemos se queda solo en Castilla y León contra la tauromaquia

Hoy el PSOE de CyL ha votado a favor de una proposición no de ley del PP que pedía proteger y fomentar la tauromaquia.



Yo he sido el único de todo el hemiciclo que ha votado en contra de tal tropelía, porque la tortura no es cultura.



Esto es lo que el PSOE ha votado a favor.👇🏻 pic.twitter.com/i4HgNOEciB