Ramón Espinar ha aparecido por primera vez ante los medios de comunicación desde que dimitió de todos sus cargos en Podemos hace casi un mes. "Hemos cometido un error que estamos pagando muy caro y es airear cada problema personal y político que hemos tenido", ha reconocido el exlider del partido morado en Madrid para explicar su silencio.

Espinar ha acudido a Al Rojo Vivo, en una entrevista que ha estado centrada en los motivos de su dimisión y en la crisis por la que todavía pasa Podemos tras la alianza de Iñigo Errejón y Manuela Carmena. "Orgánicamente, lo que hizo Errejón es inaceptable. Pero la responsabilidad de reconstrucción de un espacio político del cambio era de todos. Puse esto sobre la mesa y no hubo posibilidad. Todavía se puede llegar a acuerdos, superar el conflicto y hacer que esto no se repita. No tiene sentido que se presenten dos candidaturas, aunque si las hay, votaré a Podemos que es mi partido", ha explicado.

Errejón ha asegurado que como secretario general de Podemos Madrid no hubiera impedido que el proyecto de Carmena, Más Madrid, se extendiera a la Comunidad. A su juicio, desde el nuevo partido político no se hará "nada diferente" a lo que hace Podemos, que ya había apostado por estos candidatos. De hecho, ha reconocido que alguna vez se había planteado esta idea y que veía de forma positiva esta idea. Las diferencias con Errejón asegura que venían de la elaboración de la lista o de los presupuestos.

Sobre su relación con Errejón, Espinar ha reconocido que hablan "más" ahora que antes. Preguntado por si el líder de Más Madrid le habiá ofrecido ir en su lista, ha recordado que Errejón reconoce en una entrevista en El País que Espinar no le dio ni tiempo a que se lo ofreciera: "Lo descarté de antemano. Yo soy de Podemos y mi lealtad es con las personas y los militantes. Yo me debo a este gente y por eso no debo irme de Podemos a otro sitio por un beneficio a corto plazo".



También ha reconocido las discrepancias con Pablo Iglesias, pero ha señalado que no va a contar las discusiones con su secretario general. Aún así, ha insistido en las diferencias con la dirección estatal. Si se hubiera buscado solucionar el conflicto, Espinar no habría dimitido.