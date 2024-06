Rectificación solicitada por Iván Olmos Ferreiro

En relación con el artículo titulado 'Una investigación revela un posible fraude millonario en la mayor licitación de un municipio ourensano de 14.000 habitantes', publicado el 25 de abril de 2024 en Público, Iván Olmos Ferreiro y la sociedad XERONTOLOXÍA DE VERÍN, S.L., al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, han manifestado a este diario que:



Iván Olmos Ferreiro fue ajeno al proceso de licitación y adjudicación del Centro de Día de Verín en 2018, por cuanto su relación con la adjudicataria hasta 2021 era de socio minoritario en un 20% sin participación alguna en su gestión ni decisiones. Desde que en 2021 adquirió el resto de participaciones sociales y asumió el cargo de Administrador único se encarga de la gestión administrativa, mientras que la anterior fundadora y Administradora única continúa dirigiendo el Centro de Día.



XERONTOLOXÍA VERÍN, SL. fue la adjudicataria del concurso público por procedimiento abierto (podía participar cualquier persona física o jurídica que cumpliese los requisitos establecidos, es decir se verificó por el sistema de máxima concurrencia no realizándose por invitación o procedimientos análogos restrictivos de la libre competencia) y ordinario (no se redujeron los plazos legales al no considerarse urgente). Al concurso concurrió con una persona física, por cierto también vinculada con el sector de atención a la dependencia y tercera edad y con experiencia en el mismo, eliminada por no cumplir su oferta los requisitos exigidos.



La licitación se verificó mediante el sistema de concesión de servicio público, por el cual se licita la gestión indirecta de un servicio de titularidad pública (en este caso el Centro de Día de Verín) asumiendo el adjudicatario y futuro contratista la gestión operativa de la concesión, es decir, arriesgándose a generar pérdidas con la misma. El Concello no paga cantidad alguna. Recauda de los usuarios las cantidades correspondientes a los servicios que preste y tendrá que asumir todos los costes del servicio público.



XERONTOLOXÍA VERÍN, S.L. contó en la licitación con la solvencia técnica que le aportaba su socia y entonces Administradora Única, Chelo Ferreiro Fernández, auxiliar de clínica en geriatría y enfermera, con experiencia en atención a la dependencia y tercera edad desde 2000 en su primera condición profesional y 2005 en la segunda. Esta aportación de la necesaria solvencia técnica a las empresas por parte de sus administradores, trabajadores y colaboradores es totalmente legal y usual en la contratación administrativa. En ese contexto carece de toda importancia la experiencia de la S.L. adjudicataria, porque quien la aporta es su administradora única y, posteriormente, directora del Centro de Día hasta la actualidad. En la documentación aportada con su oferta se justificó sobradamente dicha solvencia técnica.



La adjudicación no fue recurrida. El Plan de Viabilidad municipal justificó el plazo de 15 años en la licitación por lo muy ajustado de los números, que no permitirían contar con beneficios en menos de 4 ó 5 años. El plazo era esencial para garantizar el equilibrio económico de la concesión.