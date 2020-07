El relator de la ONU para la Verdad, la Justicia y la Reparación vuelve a instar al Gobierno a derogar la Ley de Amnistía

Fabián Salvioli, actual relator especial de la ONU para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición habló bien claro en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2018. Allí señaló, de manera meridiana, que España está obligada, por el derecho internacional y por los convenios internacionales suscritos, a acabar con la impunidad del franquismo. "España tiene que derogar la Ley de Amnistía, investigar, juzgar y condenar a los responsables franquistas", dijo en sede parlamentaria en aquel ya lejano mes de septiembre de 2018. Hoy, casi dos años después, Salvioli ha vuelto a pronunciarse sobre este asunto con la misma contundencia y ha instado de nuevo a España a derogar la Ley de Amnistía y a juzgar los crímenes del franquismo o, en su defecto, aceptar la extradición de los responsables de la dictadura franquista que son reclamados por Argentina, en la conocida como querella argentina, única causa judicial que investiga los crímenes del franquismo.

"No es lógico que haya tribunales en España que aún se acojan a la Ley de Amnistía y no es lógico que el Parlamento incurra en una violación de derechos humanos por omisión al no adecuar el derecho nacional al derecho internacional", ha señalado Fabián Salvioli durante un encuentro virtual con Jacinto Lara, miembro del equipo jurídico de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina que ha sido organizado por la propia CEAQUA con la colaboración de la revista CTXT y moderado por Paloma García.

En este sentido, Salvioli ha señalado que tanto la derogación de la Ley de Amnistía para dar justicia a las víctimas y a sus familiares como la búsqueda de los desaparecidos que continúan en las fosas comunes son dos asuntos urgentes, que tendrían que haber sido ya solucionados por el Estado. "Las víctimas de estos hechos llevan décadas esperando pacientemente con un dolor que les atraviesa. El Estado no debe poner excusas de ningún tipo para hacer lo que corresponde: hacer justicia. No hay ninguna excusa jurídica que impida a España juzgar al franquismo. Ninguna"", ha aseverado Salvioli, que ha comenzado su intervención recordando la figura de Chato Galante, activista contra la dictadura y, posteriormente, contra la impunidad de la dictadura.

Así, Salvioli también ha recogido que una vez se solucione "lo urgente", España debe priorizar "lo importante" y, en este sentido, ha recordado la necesidad de incluir los crímenes del franquismo y de la Transición dentro de los contenidos que se enseñan en escuelas e institutos. "Educar en Memoria en escuelas y colegios es indispensable para crear una sociedad democrática. No hacerlo, además, es doblemente victimizante para los que sufrieron represión", ha aseverado.

El encuentro se ha celebrado con motivo de la participación de España en el Examen Periódico Universal, un evento que se celebra cada cinco años y en el que todos los países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU evalúan a un estado miembro y le formulan recomendaciones. En este caso, España ha aceptado todas las recomendaciones que ha recibido para garantizar los derechos a la Justicia, a la Verdad y a la Reparación de las víctimas del franquismo y ha anunciado que está dando forma a una nueva Ley de Memoria Histórica más ambiciosa que la anterior, actualmente vigente.

Sin embargo, en este punto, el abogado Jacinto Lara se ha mostrado crítico con la reforma de la Ley pretendida por el PSOE ya que, si bien reconoce avances respecto a la norma de 2007, deja completamente fuera de la norma el acceso a la Justicia de las víctimas del franquismo.

"La propuesta del PSOE viene a consolidar el modelo español de impunidad. Es verdad que hay avances en materia de Verdad, de Reparación y de Garantías de no repetición. Pero no incluye ningún avance en materia de Justicia y en el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y no se puede aplicar medidas de Verdad y no de Justicia. O de Reparación y no de Justicia. Se trata de un sistema integral y no un menú a la carta", ha sentenciado Lara.