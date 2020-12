El secretario general del PP no quiere hablar de las finanzas del rey emérito. Teodoro García Egea ha evitado posicionarse después de que Juan Carlos I haya pagado una deuda de 678.393,72 euros a hacienda por dinero presuntamente defraudado, pese a las preguntas de la prensa tras el comité de dirección del partido. "Pablo Iglesias tiene que nacer siete veces para hacer algo en su vida como lo que ha hecho Juan Carlos I por la estabilidad de España y democracia española", ha sido su respuesta.

El número dos de Pablo Casado ha desviado todas las preguntas que le han planteado al respecto haciendo alusión a los dirigentes de Unidas Podemos. "Que un señor que va camino del Supremo venga a darnos lecciones me resulta bastante irritante", ha dicho sobre el secretario general de la formación morada. "Nuestra forma de Gobierno es la monarquía parlamentaria porque así lo decidieron los españoles", ha proseguido.

"Para mí personalmente y creo que también para el PP, Juan Carlos I es uno de los principales actores de la transición", ha señalado. A su juicio, representa un "ejemplo" de "abrazo entre hermanos". "Con esta gente no se podría haber hecho la transición como se hizo", ha aseverado, en relación a los dirigentes morados. Este medio no ha podido preguntar al secretario general del PP si, a su juicio, Juan Carlos I ha cometido un delito fiscal. Público.es ha sido el único medio al que no le han dado la palabra en rueda de prensa.

La estrategia del PP con respecto al emérito no es nueva. La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, también evitó citar al emérito en rueda de prensa el pasado jueves. "La persona a la que usted se ha referido", dijo, emulando al expresidente Mariano Rajoy y su famoso "ese señor del que usted me habla" cuando se le preguntó por las actividades delictivas del extesorero del PP, Luis Bárcenas, actualmente en prisión.

Por su parte, el líder de los populares, Pablo Casado dijo el viernes desde Badalona que él se quedaba "con el legado del rey Don Juan Carlos por la democracia, por la transición, como artífice del periodo constituyente. Y lo que creo es que las respuestas que se tengan que dar las dará la Casa Real", señaló.