Ribera considera que "no se va a pasar frío" en casa durante la temporada invernal

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, considera que los españoles no van a pasar frío en sus casas en la próxima temporada invernal. Así lo ha afirmado este lunes, horas antes de reunirse con el Consejo de Ministros para aprobar un paquete de medidas urgentes de ahorro energético, al señalar que el país no atraviesa por los mismos problemas que otras regiones del norte de Europa ante la dependencia del gas ruso.

"Yo creo que los españoles no vamos a pasar frío en las casas en invierno, creo que no vamos a tener los problemas que están teniendo nuestros socios del centro y del norte de Europa cuya principal fuente de abastecimiento para consumo energético en sus hogares es el gas procedente de Rusia", ha aclarado la ministra.

Ribera: "No es nuestro caso ni tenemos que activar medidas tan importantes"

Ribera ha apuntado que España no es igual que el resto de países y ha puesto de ejemplo a Alemania, donde se recomendaba la limpieza de chimeneas y el acopio de leña. "Creo que los españoles no vamos a pasar frío en las casas en invierno", ha aclarado la vicepresidenta asegurando que no hay problemas respecto al abastecimiento del gas en el territorio.

Si bien, la vicepresidenta ha hecho un llamamiento a toda la población para controlar el gasto energético y ha matizado el refuerzo de ropa de abrigo adecuada a las viviendas o el uso público del calor en algunos centros en invierno. Por ello, para la ministra la clave está en combinar el confort térmico en espacios cerrados con el uso inteligente de este recurso para facilitar que otros accedan a aquello que "nosotros no consumimos".

"No es nuestro caso ni tenemos que activar medidas tan importantes; sí creo que es importante insistir en esa llamada a todos para que en la medida en que podamos contribuyamos con esas orientaciones específicas de confort térmico", asegura Ribera.

"Un llamamiento a todos"

Ribera también se ha pronunciado respecto a la serie de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético que aprobará el Consejo de Ministros este lunes. Así, la ministra ha adelantado que hay que ayudar a los vecinos europeos que se encuentran en una situación "extraordinariamente complicada" y evitar el riesgo de racionamiento.

Ribera abre la puerta a rebajar la velocidad en autovías y autopistas como medida de ahorro energético

Además, en concreto, la vicepresidenta ha insistido en la necesidad de liderar recursos haciendo referencia al impulso del ahorro energético y la eficiencia. Y ha defendido la colaboración de todas las administraciones y del sector privado en la aplicación de estas medidas, en específico, sobre las conversaciones con la patronal, de la que indica que ha resultado una recepción "positiva". "Eso no significa que esté de acuerdo, pero a mí me gustaría destacar que hay una inmensa mayoría de personas e instituciones que entienden y que quieren contribuir a lo que debe ser un esfuerzo colectivo", ha explicado Ribera.

La ministra también se ha remitido a la posibilidad de rebajar la velocidad en autovías y autopistas como medida de ahorro energético y ha recordado que, aunque no haya una "limitación expresa", una "conducción prudente" contribuye a una reducción de las necesidades de los combustibles. "Al igual que modificar un grado en el termostato puede conllevar una reducción del 7% en el consumo, una reducción de la velocidad puede suponer una reducción importante también del consumo energético", indica Ribera.