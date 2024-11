Rita Maestre, sobre Íñigo Errejón: "Ojalá hubiera estado antes fuera de la política"

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, fue entrevistada este pasado domingo en el programa Salvados, de La Sexta, en el que cargó contra Íñigo Errejón, a quien calificó como "depredador", "manipulador patológico" y "misógino".

"Ojalá hubiera estado antes fuera de la política española, porque ninguna aportación a la política vale tanto como todo el daño paralelo que ha creado", insistió Maestre, expareja y compañera de partido de Errejón. Maestre también se preguntó cómo iba ella a encubrir a Errejón en el terreno político cuando ni siquiera conocía su forma de actuar tras ocho años como pareja. "¿Cómo iba yo a encubrir como política lo que no supe como pareja?", se preguntó en un momento de la entrevista, grabada el pasado 30 de octubre y emitido a dos días de que Íñigo Errejón tenga que comparecer en el juzgado.

"Estoy segura de que ninguna persona sabíamos que era un misógino, que era un depredador y que era un manipulador patológico, como lo que hemos sabido", remarcó Maestre, tras cargar contra la "frivolización" con esa "mezcla de amarillismo y de oportunismo".

Maestre confesó que su actual estado es de decepción, furia y una cierta sensación de culpabilidad por no haberse dado cuenta antes de este lado desconocido de la persona con la que compartió una relación y responsabilidad en varias formaciones políticas.

Maestre también explicó que sintió la necesidad de explicarse a través de una carta pública para poder entender cómo era posible que hubiera pasado un tiempo de su vida con una persona "de la que no conocía otra cara y también de explicárselo al mundo y hacia fuera".

Aseguró que publicó la carta porque veía "con preocupación cómo se frivolizaba alegremente" con expresiones que le dolían, como aquello de que todos lo sabían y lo encubrieron. "Esto parece que se iba generalizando entre las redes sociales, en tertulias y yo empecé a sentir que no podía no responder y no podía tolerarlo tampoco", ha expuesto.

Rita Maestre destacó todo lo que el feminismo ha traído al país, lo que han cambiado las cosas en la esfera política al permitir que "desde una publicación anónima se acuse a un político de primera línea de comportamientos" de los que desconoce "si son delictivos". Esos comportamientos, según ella, "hablan de relaciones de maltrato y de abuso psicológico, incompatibles con ser una buena persona".

En la entrevista, Maestre también contó que conversó con una de las denunciantes, Elisa Mouliaá, con la que se puso en contacto al sentirse "interpelada" cuando la actriz hizo referencia a la carta pública que escribió Maestre para condenar los "episodios de violencia" de su expareja.

Maestre hizo hincapié en que aunque ella no se siente una víctima se siente cerca de las mujeres que sufrieron el acoso de Errejón. También afirmó que ni siquiera sabe si esos comportamientos de Errejón son delictivos, pero de lo que no tiene duda es de que esos comportamientos "hablan de relaciones de maltrato que hacían sentirse a las mujeres humilladas o vejadas".

"Esto me está obligando a recolocar la historia de una manera distinta en mi pasado. La relación acaba con mucha normalidad, incluso con cariño, y esa pieza ya no está ahí", reconoció Maestre, quien insistió en que nada podía saber de esas "dos caras de una mala persona".

Maestre también acusó de "amarillismo" y de "querer ser la niña en el bautizo" a quienes acusan a su formación y a ella misma de haber estado al tanto de la actitud de Errejón.

"Un error" de Más Madrid

Sobre los motivos por los que la primera denuncia en redes sobre tocamientos a una asistente en un festival feminista en Castelló en 2023 no derivó en una investigación a fondo por parte del partido, ha asegurado que "a la vista de los acontecimientos fue un error".

Pero el hecho de que la "escala" de los acontecimientos -en un lugar público y abierto- fuera diferente a los descritos un año después, el testimonio del propio Errejón diciendo que había sido "un ligoteo" y la decisión de la joven implicada de cerrar el asunto les llevó a tomar una decisión que ha desvinculado de la precampaña a las elecciones generales de 2023.

Maestre dice que ahora mismo no es capaz de empatizar con Errejón y le da igual cómo se encuentre personalmente, y reconoció que se quedó "en shock" cuando asumió sin forcejeo o titubeo que los mensajes que Cristina Fallarás estaba reproduciendo en su cuenta de Instagram eran ciertos.

"No reconoció un hecho concreto, dijo 'sí, he tenido actitudes machistas como las descritas en ese hilo'", relató Maestre, que habló personalmente con él. "La llamada fue casi una confirmación de lo que íbamos a encontrar", especificó.

Maestre ha reflexionado con que si ahora mismo se tuvieran que elegir los liderazgos en Podemos cuando surgió hace una década "dudo mucho que eligiéramos para dirigir solo a hombres que además eran muy masculinos", en referencia a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y el propio Errejón.