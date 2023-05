Cuándo y cómo sabré si me ha tocado estar en una mesa electoral

El próximo 28 de mayo tenemos una nueva jornada electoral. Los comicios autonómicos y municipales están al caer y ya se ha celebrado el sorteo por el que se eligen a los miembros de las mesas. Entonces ¿cómo puedo saber si me ha tocado en una mesa electoral en las elecciones?

Entre el 29 de abril y el 3 de mayo se ha seleccionado por sorteo a los presidentes, vocales y suplentes y, desde entonces, el calendario marca tres días para que se les envíe una notificación por correo ordinario, así como el manual de instrucciones que necesitarán.

No obstante, el Ministerio del Interior advierte de que si se notifica después del 6 de mayo, eso no sirve de excusa para librarse de estar en la mesa electoral. "A los designados miembros de Mesa por el Pleno Municipal, se les notifica su condición durante los tres días siguientes al sorteo, aunque si se produce más tarde, el retraso no será causa invalidante de la designación", asegura en su página web.

A partir de entonces, los elegidos tendrán siete días desde que reciban la notificación para presentar sus alegaciones para no formar parte de la mesa electoral si así lo desean. En un plazo de cinco días desde la presentación de alegaciones, se les notificará si estas han sido aceptadas o no.

Cómo puedo presentar alegaciones

Hasta ahora, la única manera de presentar dichas alegaciones era acudir a la junta electoral de la zona que corresponda, pero este año hay una novedad: a través de una aplicación móvil es posible realizar este proceso con mucha más rapidez.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General expresa en su artículo 25 que la mesa electoral debe estar formada por un miembro que hará las funciones de Presidente y dos vocales. Estas figuras son designadas por sorteo público entre las personas que forman el censo electoral y que cumplan los siguiente requisitos:

-Deben saber leer y escribir

-Ser menor de 70 años

-Tener el título de Bachiller o de Formación Profesional de segundo grado o el graduado escolar.