Sánchez y Aragonès se reunirán el próximo viernes en La Moncloa para cerrar la crisis entre gobiernos

El próximo viernes, 15 de julio, será finalmente la fecha de la anunciada y esperada reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès, que tiene que servir para certificar el fin de la enésima crisis institucional entre el Gobierno y el Govern y para avanzar en el nuevo marco de diálogo entre ambas instituciones. Los detalles del encuentro, que se producirá en La Moncloa durante la mañana, se han cerrado en la reunión que durante dos horas han mantenido este viernes en el Palau de la Generalitat el ministro Félix Bolaños y la consellera Laura Vilagrà. También se ha acordado un documento marco que fija las condiciones y "garantías" para el diálogo entre los dos gobiernos.

Los responsables de las áreas de Presidencia de ambos ejecutivos han tenido su tercer encuentro desde que estalló el escándalo de espionaje Pegasus y lo han hecho en un clima de mucha mayor cordialidad y complicidad. Con todo, a la hora de las valoraciones el ministro se ha mostrado mucho más optimista y ha asegurado que "el camino del diálogo funciona, y persistiremos en él. En cuatro años de diálogo, Catalunya ha avanzado más que en tras legislaturas de ruptura".

La consellera, por su parte, ha celebrado que se haya pactado un documento que fija "garantías" y "condiciones" para el proceso de diálogo sobre el conflicto político. Pero ha matizado que ahora se trata de culminar estos avances, para poder normalizar definitivamente las relaciones entre los dos gobiernos y volver a convocar la mesa de diálogo, algo que en principio no sucedería hasta el otoño. La previsión, según ha anunciado Vilagrà, es que se celebren dos reuniones de la mesa de diálogo antes de fin de año. Hasta ahora solo se han realizado dos encuentros del organismo, su encuentro fundacional del 26 de febrero de 2020, y el del 15 de setiembre del año pasado, la última reunión formal entre Aragonès y Sánchez.

Vilagrà: "Las relaciones no están normalizadas de manera definitiva"

Para Vilagrà, el documento acordado es "imprescindible", porque establece "garantías" sobre el proceso de negociación. "Después de la crisis del Catalangate, el Gobierno sabía que sin garantías no podíamos seguir negociando y hoy hemos dado un primer paso para tener estas garantías", ha asegurado la consellera. En cualquier caso, para la Generalitat hacen falta "más condiciones" para abordar un diálogo que permita volver a buscar vías de solución al conflicto, y esto pasa por "paralizar la judicialización [de la política], reconstruir confianzas y disponer de un acuerdo metodológico de garantías".

Mientras que para el último punto se ha acordado un documento este mismo viernes, los dos primeros tienen que ser cuestiones claves en la reunión entre presidentes. En este sentido, Vilagrà ha subrayado que "si tenemos encima de la mesa la posibilidad que haya inhabilitaciones, nos espíen o haya gente que pueda ir a la cárcel, las relaciones no pueden estar normalizadas de manera definitiva", para añadir que "queremos garantías que no vuelva a pasar". La consellera confía en que se produzcan avances "relevantes" durante lo que queda de julio y destaca que en el documento acordado "se habla de la necesidad de mantener la privacidad, de no conculcar los derechos fundamentales y de preservar la libertad política. Esta es la filosofía de este acuerdo para que no se vuelva a producir" un escándalo como el espionaje con Pegasus.

El ministro Bolaños, que ha sido el primero en comparecer ante los medios, ha definido el tono de la reunión con Vilagrà como "constructivo" y ha asegurado que ha permitido "llegar a acuerdos" que tienen que posibilitar reconstruir la "confianza" entre los gobiernos y "evitar la judicializacion, que cronifica el conflicto". A diferencia de la consellera, el ministro sí que considera que después de hoy las relaciones entre Govern y Gobierno ya están plenamente normalizadas y por lo tanto a partir de ahora "se impulsa definitivamente el diálogo" para resolver el conflicto.

Según Bolaños, la distensión de los últimos años ha permitido evitar que conflictos competenciales entre ambos ejecutivos hayan terminado en los tribunales y se hayan podido solucionar vía diálogo, además de recordar la concesión de los indultos a los dirigentes independentistas encarcelados por el Procés y asegurar que la inversión estatal en Catalunya ha crecido alrededor de un 40% con relación a la presidencia de Rajoy. Sin querer concretar fechas de la mesa de diálogo, el ministro sí que ha dejado claro que su participación está limitada a miembros de ambos gobiernos, algo en lo que también ha coincidido Laura Vilagrà, de manera que, por ejemplo, no podría tomar parte de ella el secretario general de Junts, Jordi Turull, uno de los dirigentes indultados hace poco más de un año.