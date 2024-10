Sánchez anuncia medidas urgentes contra la crisis demográfica: cambios en la ley de extranjería y la nueva ley de familias

Pedro Sánchez anuncia que próximamente empezará el trabajo parlamentario junto con sus aliados en el Congreso para sacar adelante la nueva ley de familias como una de las medidas para enfrentar el reto demográfico. Así, el presidente del Ejecutivo ha defendido, por un lado, las migraciones y, por otro, los incentivos para mejorar las condiciones para que las familias puedan tener y criar hijos como las dos claves para que España pueda enfrentar con garantías un eventual problema de escasez de población.

Además del impulso a la ley de familias en el Congreso, el presidente ha anunciado una serie de reformas con el objetivo de "reforzar los instrumentos para una migración legal, segura y ordenada". Sánchez ha anunciado que el Gobierno agilizará la homologación de títulos académicos de las personas que quieran venir a trabajar a España y facilitará las contrataciones en origen.

También ha anunciado la modificación de la Ley de Extranjería en cuestiones laborales para agilizar los procesos de contratación de personas migrantes "creando nuevas figuras en torno al empleo y las redes familiares", una modificación que, ha explicado el presidente, está acordada en el seno del diálogo social con sindicatos y patronales.

Sánchez pedirá a la Comisión Europea que adelante la entrada en vigor del pacto europeo de migración y asilo al verano de 2025 y no en el verano de 2026, para que "toda Europa se implique en la gestión de los flujos migratorios". Además, ha avanzado que contarán con las oenegés por su conocimiento de la realidad "sobre el terreno".

El líder del Gobierno ha señalado, además, que España es un país de migrantes y ha relatado una noticia publicada en un diario venezolano durante la migración española del siglo XX en la que se relataba la llegada de una embarcación con 106 españoles migrantes a las costas de Venezuela. Es un ejemplo con el que Sánchez ha tratado de generar empatía sobre una cuestión que en la que ahora, en 2024, España está al otro lado, en el del país receptor.

En ese punto ha señalado tres retos que plantea el fenómeno migratorio. Por una lado, los picos de llegadas que se tienen que soportar en algunos momentos del año especialmente en las costas canarias y, también, andaluzas. Precisamente, este jueves Sánchez mantendrá una reunión con el gobierno canario para acercar posturas en cuanto al reparto migratorio. Se trata de unas negociaciones que ha abandonado el Partido Popular, aunque los de Alberto Núñez Feijóo alcanzaron previamente un acuerdo con Fernando Clavijo.

Por otro lado, también ha señalado las diferencias culturales que pueden acarrear las migraciones y, por último, la importancia de luchar contra la desinformación que, entre otras cosas, vincula constantemente a las personas migrantes con la delincuencia.

¿Qué dice la nueva ley de familias?

El Consejo de Ministros aprobó la ley de familias el pasado mes de febrero, tras llevarla a este órgano el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y posteriormente fue admitida a trámite en el Congreso. El ministro del ramo, Pablo Bustinduy, recuperó el texto que en la legislatura pasada había trabajado el departamento de la anterior ministra, Ione Belarra (la norma decayó por el adelanto electoral).

Aunque se trata prácticamente del mismo texto que redactó el equipo de Belarra, sí que hubo algunos cambios motivados por el hecho de que una parte de los permisos recogidos en la norma se aprobaron por real decreto-ley en junio del pasado año, por lo que, una vez validados, ya no forman parte de la ley de familias (el permiso de cuidados de cinco días al año y el permiso "por causa de fuerza mayor" de hasta cuatro días al año, ambos retribuidos; y el permiso parental de ocho semanas, no retribuido).

El resto del texto es el mismo que el aprobado en la pasada legislatura, con el reconocimiento de los distintos supuestos y situaciones familiares que actualmente no se reconocen y no están lo suficientemente protegidos (con especial incidencia en el caso de las familias monomarentales) y el refuerzo de la protección de las familias numerosas. En este sentido, la norma recoge la creación del título de familia monomarental, que será expedido por cada comunidad autónoma (aunque tendrá validez en todo el Estado sin necesidad de realizar ningún trámite adicional), y se podrá conceder desde el primer hijo. Este título será compatible con el de familia numerosa, pero los beneficios de ambos no serán acumulables.

La ley, además, extiende la condición de familia numerosa a las familias monomarentales con dos hijos; a las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad; y a las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos.

El departamento dirigido por Bustinduy dejó clara, además, su intención de utilizar la tramitación de esta ley en el Congreso para ampliar los permisos de cuidados (el objetivo de Sumar es el de reconocer permisos retribuidos hasta las 24 semanas). También se defiende desde Derechos Sociales la aprobación de una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales hasta los 18 años (aunque no está claro que la ley de familias vaya a ser la vía elegida; en todo caso, estas son medidas que actualmente negocian los de Yolanda Díaz y el PSOE).