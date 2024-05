Sánchez: "La democracia puede más que el fango y los votos, más que los bulos"

Después de su visita sorpresa a la Feria de Abril de Barcelona, Pedro Sánchez ha desembarcado este jueves en el rebosante Polideportivo Municipal de Sant Boi de Llobregat –uno de los bastiones metropolitanos del PSC, donde tiene la alcaldía desde 1979– para apoyar a Salvador Illa tras el anuncio de su permanencia en la Moncloa. A ritmo de la canción Seguiremos de Macaco, el público ha dado una entusiasta bienvenida al jefe de Gobierno, aclamándolo con fuertes aplausos y gritos de "¡Presidente!" por continuar con su liderazgo. Según fuentes del partido, dentro del pabellón había más de 2.000 personas y otras 1.000 han seguido el mitin desde las pantallas del exterior.

Sánchez ha arrancado su discurso agradeciendo la "solidaridad" y el "apoyo" recibido en las calles de un país que cree en la "política limpia" y que rechaza los "bulos y los ataques". "No me difaman por ser Pedro Sánchez, me difaman por ser secretario general del Partido Socialista, que hoy cumple 145 años. Nosotros reivindicamos que la política no es el territorio de los poderosos, es el territorio de la gente de a pie", ha apuntado.

El presidente del Ejecutivo ha afirmado que se siente "preparado para hacer frente a la máquina del fango de Feijóo y de Abascal". Una máquina, dice, que vive de unos "pseudomedios" que hacen circular "mentiras" para que luego el PP, Vox y otras entidades "ultraderechistas" los lleven ante la Justicia.

Según Sánchez, "atacan a la convivencia porque no acatan el resultado de las elecciones del 23 de julio". Entre cánticos de "¡Sí se puede!", ha añadido que "la democracia puede más que el fango, y los votos, más que los bulos". Unos votos que, por supuesto, deben ir dirigidos a Salvador Illa el próximo 12 de mayo.

Finalmente, también ha subrayado que cuando la derecha está en la oposición siempre hay "crispación", puesto que "si no opinamos como ellos, van a ir contra todos nosotros". Sánchez ha recordado que "hace diez años trataron de convertir al PSOE en la muleta del PP", que luego vino la moción de censura, le llamaron "okupa" y pidieron que lo votase Txapote. Y aun así, la derecha "perdió las elecciones generales". "La democracia no es el territorio de los poderosos, es la palanca de progreso de la gente humilde a la que representamos", ha sentenciado.

Illa quiere que Catalunya sea el "sueño" de España

Salvador Illa, por su parte, ha asegurado que la comarca del Baix Llobregat, cuna del socialismo catalán, será "decisiva" para dejar atrás la "década perdida" y para arrancar la "tercera gran transformación de Catalunya". "En los últimos diez años han gobernado Junts y ERC en combinaciones distintas, siempre los mismos con cuatro presidentes, Mas, Puigdemont, Torra y Aragonès", ha añadido.

Según el candidato del PSC, Catalunya ha sufrido un "retroceso" en materia de sanidad, educación y energías renovables, aparte de "no estar preparada" para la sequía. Bajo su mandato, ha afirmado que ayudará a "forjar la España plural y diversa" que Pedro Sánchez está construyendo. Illa ha pedido el voto para "gobernar" y "dialogar", para que Catalunya sea el "sueño" del resto del Estado y de Europa, no para ser una "pesadilla".

La viceprimera secretaria del PSC y presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, también se ha dirigido a Sánchez y se ha mostrado agradecida por su decisión. "Mostrarse humano no es un signo de debilidad ni de cobardía, es un signo de coraje. Sí vale la pena seguir, sí vale la pena tener un gobierno progresista liderado por ti", ha sentenciado. Moret es alcaldesa de Sant Boi desde 2014.