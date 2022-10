Seis titulares para entender los audios de las pistolas de Casals y Villarejo

Os voy a dejar 6 titulares, 6 noticias publicadas en distintos diarios de la prensa española, que creo que ayudan a entender un poquito mejor todo esto. Yo las paso y si os parece y a partir de ahí, que cada cual saque sus propias conclusiones.

Primera noticia: 16 de mayo de 2017, publicada por El Español: "Casals está moviéndose pistola en mano para compensar los 650.000 euros que tenemos colgados del Canal. Dos directivos del periódico La Razón se mostraron preocupados, en una conversación interceptada por la Guardia Civil, porque el Canal de Isabel II les había dejado una deuda de 650.000 euros".

Los interlocutores de esta conversación son el consejero delegado del diario La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino, y el presidente del Consejo de Administración, Santiago Barreno. "Digamos que eso va a provocar un agujero de ¿600.000 euros?", pregunta Rodríguez Sobrino. "Sí, salvo que saquemos dinero de otros sitios, que ahora está Mauricio Casals pistola en mano (en sentido figurado ¿creo?) buscando dinero para compensar, porque si no nos hacen un agujero".

Aclaro, por si acaso, que se referían a un agujero económico, un agujero en las cuentas, que visto lo visto, cuando esta gente aficionada al "tiro olímpico" habla de "dejar agujeros" como mínimo puede resultar ambigua la cosa.

Segunda noticia de finales de junio de 2017, es decir, mes y medio después de la anterior. El Confidencial: "El fundador y máximo accionista de la empresa tecnológica Zed, Javier Pérez Dolset, denunció ante la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción que Mauricio Casals, hombre fuerte del Grupo Planeta y presidente de La Razón, le amenazó con publicar informaciones negativas sobre él en sus medios de comunicación si transmitía a las autoridades hechos irregulares o ilícitos de Planeta".

Tiene que estar muy tranquilo Monedero escuchando a los tipos que se jactaban de "haberle matado" hablar de pistolas que no pesen y que no tengan papeles. Y espera porque veréis que Ferreras también tiene algún que otro "cameo" en todo esto.

Tercera noticia, de la misma fecha que la anterior, final de junio de 2017. Dircomfidencial: "Imputan al presidente de La Razón, Mauricio Casals, por presunto tráfico de ayudas públicas. La labor de Casals habría sido la de intermediar con la Administración para conseguir subvenciones para Zed en concepto de fomento de la innovación y el desarrollo. En total, habría obtenido 70 millones de euros, sobre todo, del Ministerio de Industria. A cambio de esta labor de intermediación, La Razón habría recibido presuntas comisiones ilegales disfrazadas como servicios de publicidad y falsos acuerdos de colaboración, según apuntan desde El Confidencial. Este es el segundo caso polémico en el que se ve involucrado Casals, que el pasado mes de diciembre también fue imputado por supuestas extorsiones a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid; asunto que posteriormente fue archivado".

Se va completando el puzzle, ¿verdad? Y pongo otra pieza más del puzzle: cuarta noticia. 8 de febrero de 2021.ElNacional.cat: "Ferreras oculta la imputación de su jefe catalán en La Sexta, Mauricio Casals".

Dice ElNacional.cat: "Todo el mundo pendiente de cómo Antonio García Ferreras informaría de la declaración de su jefe. Más periodismo. O quizás no tanto. El programa Al rojo vivo dura más de 3 horas y no le ha dedicado ni un minuto. Y no será por falta de medios: Ferreras ha conectado con la Audiencia Nacional por el caso de los papeles de Bárcenas, ha tenido tiempo de entrevistar a Salvador Illa y hablar de vacunas, pero ha ocultado deliberadamente la declaración de su superior imputado. Menos periodismo".

Unos mafiosos aparentemente armados con pistolas te dan una paliza diaria a base de mentiras en prime time, pero no te quejes en Twitter, que todavía te dicen "hay que ver cómo te pones, eh, no seas exagerado, no te hagas la víctima, y no se te ocurra denunciarlo eh, te quedas calladito, ¿o qué quieres, joderme a mí el curro o qué?" A qué me recuerda a mí esto.