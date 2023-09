Sémper asegura que el PP no utilizará las lenguas cooficiales en el Congreso: "No hacemos el canelo"

Esta semana el Congreso de los Diputados aprobará el uso de las lenguas cooficiales en la cámara y el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha justificado así que los 137 diputados populares no vayan a usar ni el gallego, ni el catalán, ni el euskera en el Parlamento: "Lo que no vamos a hacer es el canelo. No vamos a hacer cosas raras".

El vicesecretario de Cultura y Sociedad abierta del PP ha asegurado que hablarán en castellano porque quieren que el Congreso "vuelva a ser un lugar en el que los debates sean edificantes". "Queremos que nos entiendan y por tanto vamos a hablar en castellano", zanjó Sémper.

Ha criticado también que se convierta a las lenguas cooficiales "en armas arrojadizas" para "hacer cosas raras que no se entienden como obligar a los diputados a que se pongan pinganillo cuando se entienden perfectamente". Cree Sémper, así, que "no es razonable" y que "el problema de las lenguas no esta en el Congreso" sino en las políticas que se hacen en las comunidades autónomas.

Además, durante su habitual rueda de prensa tras la reunión el comité de dirección del PP que se celebra cada lunes, Sémper —que ha defendido su dominio del vasco así como el de buena parte de la cúpula del PP del gallego o el catalán— ha cargado con dureza contra el pleno que arranca este martes, el primero al que asistirá Alberto Núñez Feijóo como diputado, y en el que se iniciará la toma en consideración de la norma para aprobar el uso de las lenguas cooficiales.



"No se hubiera celebrado si no necesitara a los independentistas" para gobernar, ha dicho. E insistió: "No es a favor de ninguna lengua, es a favor de Pedro Sánchez".