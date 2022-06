La Sexta contra Gustavo Petro

Hace unos días ya vimos cómo el poder mediático colombiano tuvo un papel protagonista en la campaña sucia contra Gustavo Petro y Francia Márquez, pero todas esas mentiras y miedos que sembraron han sido derrotados por la movilización del pueblo de Colombia. Vamos a analizar hoy, si os parece, cómo cuenta la prensa latinoamericana y española la victoria del Pacto Histórico en las elecciones en Colombia.

Empecemos con algunos ejemplos en la prensa latinoamericana progresista y de izquierdas. Os describo varias portadas:

El Espectador, diario progresista colombiano: "Cambio Histórico. Con 11,2 millones de votos, Gustavo Petro ganó la presidencia por primera vez para la izquierda en Colombia. Su Gobierno, dijo, no será de odios ni venganzas. El uribismo anuncia que hará oposición y la gente espera un cambio real".

Página 12, diario progresista argentino, del Grupo Octubre: "Petro sí, Colonia no". "Giro histórico en Colombia". "De la mano de Gustavo Petro, la izquierda llega por primera vez a la presidencia. Deja atrás décadas de gobiernos neoliberales monitoreados desde Washington y reafirma la voluntad de cambio que se manifiesta en toda América Latina". "A partir de hoy, Colombia es otra", aseguró el nuevo presidente.

La Jornada, diario progresista mejicano: "Colombia elige a Petro, su primer presidente progresista. Ofrece un cambio real para transformar un país dividido".

Aunque en España las portadas y los espacios más relevantes están dedicados a las elecciones en Andalucía, que también fueron este domingo. Pero hay algunos contenidos y podemos decir que saludan la victoria de la izquierda colombiana. Por ejemplo, el diario El País reservó un faldón de su portada para informar sobre Colombia: "Petro vence a Hernández en un nuevo hito de la izquierda latinoamericana", dice el diario español del Grupo Prisa.

Y este diario, Público, también ha sacado varios contenidos sobre la victoria del Pacto Histórico: "Gustavo Petro gana las elecciones y será el primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia". "Colombia eligió 'vivir sabroso' y empieza una nueva era" . "El nuevo presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez abren la esperanza y plantean una política del amor entendida como una política del entendimiento y del diálogo en un país absolutamente fracturado". Y una más de 'Público', con la perspectiva continental latinoamericana: "Con Petro, el eje progresista de América Latina se fortalece, a la espera de Lula. La ola de izquierdas se afianza en la región tras los cambios políticos en Chile y Colombia, mientras todas las miradas se centran ahora en las elecciones de Brasil en octubre".

En cuanto a la derecha mediática, por resumir, podríamos decir que el poder mediático reaccionario a ambos lados del charco no es que no le de 100 días de cortesía, es que no le va a dar ni 100 horas al nuevo Gobierno antes de empezar la campaña mediática contra él. Fijaos:

La Nación, histórico diario conservador argentino: "El establishment pide anuncios concretos de Petro para llevar calma a los mercados y advierten que algunas propuestas son "irrealizables". Los expertos prevén un alza en el precio del dólar; hay mucha expectativa sobre el nombramiento de la cabeza del Ministerio de Hacienda". Empieza fuerte contra Petro, 'La Nación'.

Clarín, la otra pata de la suerte de bipartidismo mediático que hay en la prensa argentina. Es un diario que tiene una línea tradicionalmente más "progre", pero que, por ejemplo, le hizo la guerra al Gobierno de Cristina Fernández cuando impulsó una ley de medios para limitar el poder de los monopolios mediáticos. Portada de 'Clarín' de ayer lunes: "Colombia da un giro y un ex guerrillero será el nuevo presidente".

No parece inocente el calificativo elegido, no. Esto de Clarín recuerda bastante, dicho sea de paso, a la portada que sacó el día antes de las elecciones la revista colombiana Semana. Semana es propiedad de los Gilinsky, una familia de banqueros colombianos, y es un poco el Fox News de Colombia, que dirige un personaje llamado Vicky Dávila, que vendría a ser, no sé, la Ana Rosa Quintana o la Susana Griso de Colombia, es decir, una de las estrellas de la derecha mediática colombiana.

Portada de Semana en la víspera de la votación. Titular: "¿Ex guerrillero o ingeniero? En referencia a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández".

Con todo, con la campaña sucia hasta el mismo momento de ir a las urnas. Pero la gente en Colombia digamos que se apropió de esta portada y las redes se llenaron de memes con los calificativos cambiados. Por ejemplo: ¿Economista (Petro) o imputado (Rodolfo Hernández)? Ingenio popular para contrarrestar la campaña de la derecha mediática.

Por cierto: como era de esperar, el Semana, el brazo mediático de los banqueros Gilinsky, no le da tregua al nuevo Gobierno, que todavía ni ha tomado posesión. Os leo algunos contenidos que hay ahora mismo en su web: "Esto dijo la calificadora Moody’s sobre la llegada de Petro a la Presidencia de Colombia". Otro: "Polémica: este es el español que acompañó a Gustavo Petro en el triunfo. Lo vinculan con Nicolás Maduro y lo investigan por enriquecimiento ilícito".

Otro: "Gustavo Petro será el presidente hasta el 7 de agosto de 2026: su discurso, retos y las alarmas que encendió su triunfo". "Elección de un ex narcoterrorista marxista es preocupante y decepcionante": Ron De Santis, gobernador de la Florida". Uno más: "El presidente que hizo todo bien y no recibió las gracias": ‘The Atlantic’ afirma que se extrañará a Iván Duque. Y por último: "Como se esperaba, tras triunfo de Petro llega caída estrepitosa de acciones de petroleras que trabajan en Colombia, y lo que falta".

Un ejemplo más de la derecha mediática latinoamericana. El Mercurio, de Chile, que entre campaña y campaña contra el Gobierno de Boric y contra la nueva constitución chilena también saca tiempo y espacio para golpear al nuevo gobierno electo en Colombia.

Este lunes el Mercurio venía con una portada que es un gran ejemplo de priming, esa técnica de comunicación que busca producir asociaciones de ideas en nuestras cabezas de forma casi subliminal colocando al lado de una noticia y una foto, en este caso sobre Colombia, un titular malo sobre otro asunto, para que ambas cosas queden vinculadas en un golpe de vista y produzcan un juicio negativo en los lectores. Os describo: fotografía: Petro y Francia Márquez. Pie de foto: Colombia elige a su primer presidente de izquierda. Ok. Titular principal de la portada: "Confianza de inversionistas extranjeros retrocede, mientras el proceso constituyente se acerca a su término".

Por último cómo han reaccionado los medios de derechas en España a la victoria de Petro en Colombia. Pero ni siquiera es necesario mirar lo que dice El Mundo, el ABC, Carlos Herrera o Jiménez Losantos, porque el trabajo de la derecha mediática en España en este asunto, como en otros muchos por cierto, ya lo hace tu tele progresista favorita, La Sexta. En la entrevista previa a los comicios salió la palabra Venezuela.

Dos datos que ayudan a entender por qué el programa de Ferreras sigue esta línea absolutamente hostil al nuevo Gobierno de izquierdas en Colombia. Primero: como sabéis, Ferreras es un hombre de Florentino Pérez; de hecho fue el jefe de comunicación del Real Madrid. Pues resulta que Florentino Pérez tiene muchos negocios y muy turbios en América Latina y también en Colombia.

Por ejemplo, fue el concesionario de la construcción de la autopista Conexión Pacífico entre Medellín y Bolombolo. Ya en 1997, otra construcción de una gran infraestructura estratégica en Colombia, el troncal del Magdalena Medio, terminó con una condena a la empresa de Florentino por abuso de confianza.

El segundo dato a dar: uno de los protegidos de Ferreras es Eduardo Inda, que dirige el tabloide de ultraderecha Okdiario. Bueno, pues uno de los empleados de Inda en Okdiario es Alejandro Entrambasaguas. Además de hostigar a la familia del presentador de este podcast, también fue acusado de varios delitos en Bolivia, donde se desplazó expresamente para colaborar con el gobierno golpista de Jeanine Añez, hoy condenada a 10 años de cárcel. Creo que teniendo presente la relación de Ferreras con Florentino Pérez, y el hecho de que sienta en su tertulia a colaboradores directos con el golpismo de ultraderecha en América Latina como es la gente de Okdiario, quizá sorprende menos que Al Rojo Vivo hiciera campaña de esa manera contra Gustavo Petro, Francia Márquez y el Pacto Histórico.