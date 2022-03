¿Para qué sirve la OTAN?

Hoy la noticia es la OTAN. Es noticia porque todos los medios destacan que en las conversaciones entre el gobierno ruso y el gobierno ucraniano en Turquía, Ucrania ha vuelto a dejar claro que está dispuesta a renunciar a su entrada en la OTAN. No es la primera vez que lo dicen, pero sí es la primera vez que se deja tan claro en los medios occidentales que esta es la clave para la paz.

¿Pero qué es la OTAN y para que sirve hoy? ¿Puede defenderse la OTAN desde la izquierda? A principios de año, Margarita Robles decía que la OTAN se basa en los valores de libertad y democracia y que persigue la paz en el mundo. La ministra de Sánchez más querida por la derecha, decía además que ningún demócrata podría poner en cuestión los valores que representa la OTAN. Casi nada.

Mi primer recuerdo de ir a manifestaciones siendo un niño, me hace verme de la mano de mis padres en aquellas movilizaciones de 1986, hace millones de años. De aquellas movilizaciones nació Izquierda Unida en torno al PCE como espacio político alternativo al PSOE. Allí se gritaba OTAN no, bases fuera. Y algún insensato se atrevía a gritar OTAN no, Pacto sí… refiriéndose al Pacto de Varsovia. Era otro mundo, otro planeta, la guerra fría… En esos tiempos se podía reprochar al PSOE que faltara a su promesa aquella de que OTAN de entrada no… Hoy vivimos en otro mundo, sin las certezas ideológicas de la guerra fría…

Aquí entre nosotros, era mentira entonces que el Pacto de Varsovia fuera la expresión militar del internacionalismo proletario. La URSS era, de hecho, una gran mentira. Pero ahora que no nos oye nadie, decir hoy que la OTAN defiende algo diferente a los intereses de Estados Unidos (que nada tienen que ver con la democracia) es tomar a la gente por estúpida.

Déjenme que les cuente un chiste que al parecer hizo fortuna en los países del este. Un obrero ucraniano le dice a otro: Lo jodido no es que lo que nos decían los burócratas sobre el comunismo fuera mentira. Lo realmente jodido es que lo que nos decían del capitalismo, era verdad.