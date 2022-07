El fin de los 'sobres del FIFA': Consumo prohibirá que los menores hagan compras en los videojuegos

El Gobierno quiere regular las compras de los loot boxes o cajas sorpresas en los videojuegos y prohibir que los menores de edad puedan pagar por ello a través de consolas u otras plataformas online. Así se desprende del anteproyecto de Ley que el Ministerio de Consumo ha sacado a concurso público este viernes.

La norma, tal cual se desprende del texto, afectará únicamente a los denominados Mecanismos Aleatorios de Recompensa (MAR), es decir, cajas que contienen, previo pago, recompensas sorpresa para los usuarios. El ejemplo más conocido es el de los clásicos sobres del FIFA por el cual se consiguen de manera azarosas jugadores de fútbol para conformar una plantilla online. No en vano, este tipo de compras son comunes en otros videojuegos como el Fortnite, Call of Duty, World of Warcraf o el clásico Counter Strike.

El Gobierno pretende así regulará las compras de cajas botín a través del propio videojuego, pero también a través webs o plataformas de intercambios. Para impedir que los menos puedan acceder a este mercado, se requerirá que haya una verificación de identidad antes de cada transacción, a través de DNI o de biometría. Además de las compras con dinero convencional, la reforma pretende abarcar las transacciones realizadas con criptomonedas o NFT's.



La ley que quiere impulsar el gabinete de Alberto Garzón se centrará también en los mayores de edad, de tal forma que se establecen mecanismos de autocontrol similares a los existentes para el juego de azar. El usuario que considera que padece riesgos de adicción podrá limitar el número de horas y de pagos que pueda realizar al día o a la semana. Además, el texto contempla un sistema de autoexclusión que impida el acceso a los jugadores que estén registrados. Se trata de una modelo que ya está regulado para el juego físico y que opera en los casinos españoles.

En el anteproyecto, Consumo desarrolla también un régimen sancionador específico con multas que van desde los 25.000 euros para las infracciones "leves"; los 200.000 millones para las "graves"; y 3 millones de euros, con posibilidad de clausura, para las las "muy graves".

Por último, el documento propone prohibir la publicidad física de cajas sorpresa en cartelería y medios impresos, así como en los entornos web, incluidas las redes sociales. En el caso de la radio y la televisión, los anuncios estarán vetados salvo en la franja que va desde la una de la madrugada hasta las cinco de la mañana.