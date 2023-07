Estas son las provincias donde el voto CERA podría cambiar el último escaño

Las elecciones de este 23J han dejado un Congreso con una geometría bastante compleja. PP y Vox suman 169 diputados y, en principio, no podrían gobernar. PSOE y Sumar cuentan con 153, pero junto a ERC, EH Bildu, PNV y BNG se elevarían hasta los 172 y dependerían de una posible abstención de los siete parlamentarios de Junts para poder reeditar el Gobierno de coalición. Pero los números aún no son definitivos.

El próximo viernes 28 de julio las Juntas Electorales Provinciales (JEP) realizarán el escrutinio general. En este recuento definitivo se revisa el escrutinio de la noche electoral y se resuelven las posibles impugnaciones de los partidos políticos, pero, sobre todo, se contabiliza también el voto CERA (Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero). Ese voto de los españoles que residen en el extranjero podría dar el vuelco y hacer cambiar algún diputado de partido o, incluso, de bloque. Ya pasó en las últimas elecciones generales o en las autonómicas de Euskadi.

Las generales del 23J son, además, las primeras desde 2008 en las que ya no existe el voto rogado y, por tanto, habrá más participación desde el extranjero. El PP espera ganar algún escaño más tras el recuento del voto CERA y Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que se ha emplazado a hablar con Pedro Sánchez cuando ya se haya hecho ese recuento definitivo.

Los resultados no muestran provincias donde el cambio de un diputado sea evidente, pero en algunas puede pasar

Por su parte, el PSOE cree que el reparto de diputados no va a variar. Cierto es que los resultados no parecen evidenciar ningún lugar donde el vuelco sea excesivamente fácil. Pero hay algunas provincias donde el cambio del último escaño tampoco sería tan sorprendente. Entre los casos más sencillos donde un diputado podría cambiar de manos están las circunscripciones de Madrid y Salamanca.

Madrid y Salamanca

Salamanca es una de las provincias que reparte cuatro escaños. El resultado provisional ha otorgado tres al PP y uno al PSOE, pero la lucha por el último diputado, que ahora mismo está en manos de los populares, ha estado bastante ajustada. Si los socialistas sumaran 938 votos más que el PP del voto extranjero darían el vuelco y se llevarían ese último escaño. Incluso Vox también se ha quedado cerca, pero en su caso necesitarían 1.874 votos más que el PP en el recuento definitivo. En las generales de noviembre de 2019 el PP ganó las elecciones en Salamanca, pero el PSOE fue primera fuerza en el voto CERA de esta provincia.

El PSOE podría 'quitar' un diputado al PP en Salamanca, pero en Madrid la situación sería a la inversa

En Madrid quien podría recuperar un escaño es el bloque de la derecha. El último escaño ha sido para el PSOE, pero el PP podría sumárselo. Para ello necesita conseguir 1.749 votos del CERA más que los socialistas.

Aunque el número de votos pueda parecer bajo, hay que tener en cuenta que el baile de escaños no es tan sencillo. En el extranjero la participación electoral nunca es tan alta como entre los españoles que votan directamente en el país. En las elecciones generales de noviembre de 2019 votó un 6,72% del censo extranjero y en las de abril de abril 2019, un 5,52%.

En las últimas generales sin voto rogado (2008) la participación en el CERA fue del 31,26%

Pero en aquellas elecciones los españoles en el extranjero aún tenían que rogar su voto, un sistema que se eliminó el año pasado por las trabas que ponía a la participación. Por ello, las generales de 2008, las últimas sin voto rogado, son una comparativa más adecuada a tener en cuenta. En aquellas la participación en el extranjero fue del 31,26%. La participación general fue del 73,85%. Este 23J, según el resultado provisional, estaría en 70,40%, un dato similar.

El voto extranjero beneficia a la izquierda

En las últimas autonómicas los valores de participación en el extranjero rozaron la vuelta a los anteriores al voto rogado. Por tanto, si los españoles extranjeros este 23J también han votado en un 30%, en Salamanca faltarían 9.482 papeletas por contabilizar y en Madrid, 112.681. El PSOE necesita 938 votos más que los populares en Salamanca: un 9,89% de los votos que faltarían por contar. El PP necesita 1.749 más que los socialistas en Madrid: solo un 1,55% de los sufragios que aún no se habrían contabilizado, en el caso de que la participación hubiera sido esa.

El PSOE fue el partido más votado desde el extranjero en las dos generales de 2019 y Podemos en 2015 y 2016

El PP, por tanto, parece tener más sencillo poder robar ese escaño, pero el voto en el extranjero acostumbra a beneficiar a la izquierda. Según los datos del Ministerio del Interior, el PSOE fue el partido más votado tanto en abril como en noviembre de 2019 en el extranjero. Podemos fue la primera fuerza en las elecciones de 2016 y 2015.

En las últimas generales antes del voto rogado, en 2008, en el conjunto de España el PSOE ganó con un 43,87% de los votos y el PP fue segundo con un 39,94%. En el extranjero, los socialistas consiguieron un 57,47% de los votos y los populares, solo un 28,05%. Así que a pesar de que el PP tenga más cerca robar ese escaño, el vuelco podría no ser tan sencillo, aunque hay que tener en cuenta que Madrid es una circunscripción con un electorado más a la derecha que el conjunto de España.

Aun así, en el voto CERA en Madrid la izquierda consigue mejores resultados que entre los electores que votan directamente en la comunidad. De hecho, en esas generales de 2008 el PP fue primera fuerza en la Comunidad de Madrid —49% de los votos para el PP y 40% para el PSOE—, pero los socialistas fueron los más votados entre los madrileños residentes en el extranjero —53% de los votos frente al 38% del PP—.

El 10N los bloques de izquierda y derecha estuvieron más igualados en el voto CERA madrileño que en el conjunto de la comunidad

En las generales de noviembre del 2019 en total en la Comunidad de Madrid el PSOE consiguió el 27,09% de los votos y el PP, el 25,11%. Si nos fijamos solo en el voto CERA: el PSOE consiguió el 25,77% y el PP, el 21,84%. Al comparar la suma de bloques sucede algo similar. La izquierda —PSOE, Unidas Podemos y Más País— obtuvo el 45,53% de los votos y la derecha —PP, Vox y Ciudadanos—, el 52,32%, pero en el voto CERA la izquierda consiguió el 46,84% y la derecha el 49,87%.

Cantabria, Tenerife y Girona

Las otras tres provincias donde un partido para 'robar' el último escaño necesita menos de un 10% extra de esos votos CERA si hubiera una participación del 30% son Cantabria, Santa Cruz de Tenerife y Girona.

El PP podría quitarle un escaño a Vox en Cantabria, pero no cambiaría la distribución de bloques

En Cantabria el PP está a 428 votos, el 3,46% de esos posibles votantes, de quitarle a Vox su escaño. En Santa Cruz de Tenerife es Sumar quien está a 1.515 votos, el 4,71%, de quitarle uno al PSOE, y en Girona el PP podría conseguir representación si obtiene 363 votos más que Junts cuando se contabilice el CERA.

En cualquier caso, el posible baile de escaños en Cantabria y Santa Cruz de Tenerife no variaría las fuerzas entre bloques. Que un escaño de Junts pasara al PP si sería más preocupante para el Gobierno de coalición, al que ya no le serviría solo con la abstención de Junts si los de Puigdemont se quedan en seis diputados y Coalición Canaria y UPN votan 'no' a la investidura de Sánchez.

En otras circunscripciones la lucha por el último escaño también se dirime por pocos votos, pero es prácticamente imposible que el CERA cambie las cosas. Teruel Existe se ha quedado a 1.956 votos de conseguir un diputado —se lo quitaría al PP—, pero en esta provincia el censo CERA es de solo 5.096 electores. Si la participación fuera de un 30% faltarían 1.529 votos por contabilizar. Aunque todos fueran para Teruel Existe, el partido de la España Vaciada seguiría quedándose fuera del Congreso.

En Teruel el CERA supone un 4,79% del censo total. En el conjunto de España ese dato es del 6,21%. Las provincias con más electores en el extranjero son las gallegas. Debido a ello en esta comunidad los cambios en el reparto de escaños son más probables. En Ourense los electores que votan desde el extranjero suponen el máximo nacional. Llegan a ser el 28,93% del total.